Netflix melder seg på Oscar-kampen

Fascinerende dissekering av et forhold.

Malcom (John David Washington) lurer på om han har sagt noe galt. Marie (Zendaya) vil bare lage mac & cheese. Foto: Dominic Miller / Netflix

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Malcom & Marie Netflix. Regi: Sam Levinson. Med: Zendaya, John David Washington. Drama. USA. Vis mer

«Cinema doesn’t need to have a fucking message. It needs to have a heart and electricity.»

Regissøren Malcom lirer av seg denne frasen etter å ha lest kritikken av sin nye film i LA Times.