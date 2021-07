Ida Lorentzen i «Mitt Oslo»: – Nå på sommeren minner Tjuvholmen meg om Venezia!

Ida Lorentzen er opptatt av Oslos kulturhistorie, og nå er hun aktuell med utstilling på Folkemuseet på Bygdøy.

Billedkunstner Ida Lorentzen stiller ut på Folkemuseet på Bygdøy. Her er hun i miljøet fra Enerhaugen, øst i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Billedkunstneren Ida Lorentzen har travet mye rundt på Folkemuseet de siste årene. Hun er spesielt opptatt av akkurat dette museet i Oslo.

– På Folkemuseet kan man vandre i nåtiden og samtidig flere hundre år tilbake i tid. Du kan føle at du reiser over hele landet. Eller du kan ta for deg deler av Oslo. For eksempel er Oslos fengsel her, der lekpredikanten Hans Nielsen Hauge satt innesperret i syv år. Du kan se arbeiderboligene på Enerhaugen. Helt autentisk.