Tom Hanks er knakende god i ny western på Netflix

Et splittet Amerika der epidemi, rasisme og falske nyheter herjer. Nei, det er ikke 2021, men 1870.

Tom Hanks og Helena Zengel spiller uvanlige reisefeller gjennom et borgerkrigsherjet Texas. Foto: Netflix

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta News of the World Netflix. Regi: Paul Greengrass. Med: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon, Mare Winningham, Elizabeth Marvel. Western. USA Vis mer

Dette er egentlig et pessimistisk westernunivers Clint Eastwood vanligvis trives godt i. Det som gjør filmen lite egnet for Eastwoods uforsonlige syn på tilværelsen er Tom Hanks i hovedrollen. Han er blitt vår tids anstendige amerikanske hverdagsmenneske, slik James Stewart var det i Frank Capras filmer.

Når vi ser Hanks komme ridende i denne filmen, omgitt av mørke skyer i hjertet av et krigsherjet Texas, så vet vi at det i hvert fall ikke går til helvete. Det er rett etter den amerikanske borgerkrigen og utrygt å bevege seg ute i regionen som delvis var på Sørstatenes side under krigen.