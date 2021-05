Hun var kvinne, og hun var morsom. Mange har fulgt i hennes spor.

Feminist, forfatter, programleder, radiostemme på sin hals, satiriker, produsent, kabaretartist og ikke minst fødselshjelper for et par generasjoner norske komikere og tekstforfattere. Else Michelet er død, 79 år gammel.

Hun spurte aldri «tør vi dette?», men «blir dette morsomt?» skriver Mona Levin om Else Michelet. Foto: Heiko Junge / NTB

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

Hun kom til NRK underholdning i 1967, først med egne tekster, etter hvert innen halvparten av de ovennevnte yrkestitlene. Fra 1973 var hun ansatt som programsekretær i Underholdningsavdelingen.

I 1973 var hun med å drive frem det feministiske tidsskriftet Sirene som levde fra 1973 til 1983, og presenterte seg som «en arena som gjør at kvinner slipper å gå ensomme med sitt opprør». Det første nummeret hadde «Den undertrykte Liv Ullmann» på forsiden.