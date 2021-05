Generalprøve for flytting av Munchs kunst

Kunsten skal inn i det nye Munchmuseet i Bjørvika. Sent torsdag kveld øvet museet på å flytte Edvard Munchs monumentalverk inn i museet som åpner til høsten.

Kassen fraktes på lekter og skal heises opp til hullet i veggen på Munchmuseet i Bjørvika. Foto: Hans O. Torgersen

Gikk du forbi det nye Munchmuseet i Bjørvika sent torsdag kveld, kunne du se en diger trekasse sveve mot et gapende hull i veggen høyt over bakken.

Etter flere utsettelser har det nye Munchmuseet i Oslo endelig fått åpningsdato. Museet åpner dørene for publikum 22. oktober i høst.

Nå jobbes det på spreng med å gjøre alt klart. Operasjonen torsdag kveld var test-flytting av Munchs monumentalverk.

Torsdag kveld øver Munchmuseet på flytting av Edvard Munchs monumentalverker inn i det nye museet i Bjørvika. Foto: Hans O. Torgersen

Øver på å flytte kunsten

– Vi øver på å flytte kunsten, sier Gitte Skilbred, talsperson ved Munchmuseet.

Den store trekassen inneholder ingen verdifull kunst ennå. Operasjonen torsdag kveld er en ren testflytting for å sikre at kassen kommer trygt inn gjennom slissen i 6. etasje. Den reelle flyttingen ligger noen dager frem i tid.

– Vi skal flytte inn Munchs monumentale 5x11 meter store verk og har laget en slisse i veggen der kunsten skal inn. Vi øver oss i kveld. Så skal vi ta originalkunsten noen dager senere. Da står det mer på spill, sier Skilbred.

– På mange måter er dette generalprøven for flyttingen, men uten verk i kassene. Vi må se an vær og vind for når vi kan gjennomføre originalflyttingen av kunstverkene fra museet på Tøyen, sier hun.

Munchmuseet i Bjørvika er fem ganger større enn det gamle Munch-museet på Tøyen. Det skal huse hele samlingen som Edvard Munch testamenterte til Oslo kommune ved sin død.

