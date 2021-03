Podkast-stjernene Herman Flesvig og Mikkel Niva går til Schibsted

Duoen bak Norges største podkast skal nå lage humor for Schibsted.



Herman Flesvig og Mikkel Niva går fra NRK til Schibsted. Foto: Tore Meek/NTB

15. mars 2021 10:03 Sist oppdatert 35 minutter siden

Komikerne Herman Flesvig og Mikkel Niva har hatt enorm suksess med sin podkast Friminutt hos NRK. Duoen ligger fast øverst på Podtoppen. Fra 2022 blir disse to å finne hos Schibsted.

Mediekonsernet satser nå stort på lyd, og etter hvert på abonnementsbasert podkast, og knytter til seg de største stjernene.

– Etter snart tre år med Friminutt, er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet, kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Flesvig og Niva.

To blide herrer klare for Schibsted: Mikkel Niva og Herman Flesvig. Foto: Privat

Stor tillitserklæring

Sist uke ble det kjent i Medier24 at også trioen i Radioresepsjonen, Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, avslutter sitt forhold til NRK. Fra nå skal de lage podkast for Schibsted. De starter opp høsten 2021.

– Det er veldig deilig at vi endelig kan fortelle hvor vi skal. Selv om det både er litt spennende og skummelt, har vi veldig tro på den veien Schibsteds nå går med eksklusivt podkastinnhold. Vi lover iallfall at vi skal fortsette å gi våre trofaste tilhengere, og kanskje noen nye, lettbeint underholdning på et skyhøyt nivå, sier Steinar Sagen på vegne av trioen.

Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, er strålende fornøyd med overgangene fra NRK.

– Dette er en stor dag for oss, og hadde det ikke vært for koronaen, hadde vi både feiret og klemt. Med disse navnene får vi en fantastisk kickstart på satsingen. Det er en stor tillitserklæring fra alle disse fem stjernene at de ønsker å samarbeide med oss, og vi skal forvalte tilliten med respekt.

I en pressemelding understreker Tveitnes at podkast-avtalene med Flesvig, Niva, Tjøstheim og Sagen-brødrene er med Schibsted, og ikke noen av de enkelte mediehusene i konsernet.

Tore Sagen, Bjarte Tjøstheim og Steinar Sagen i «Radioresepsjonen» går fra NRK til Schibsted. Foto: Radioresepsjonen

Mer podkast mot betaling

Både VG og Aftenposten skal fortsatt lage andre podkaster, som for eksempel Forklart, på egen hånd. I tillegg lanserer altså Schibsted snart sin egen podkast-plattform.

Akkurat hvilken plattform og abonnementsløsning som skal brukes, er ikke klart.

– Dette er en felles Schibsted-satsing, hvor vi har som ambisjon å samle Norges beste podkastinnhold på ett sted. Vi har gjennom mediehusene våre allerede tung kompetanse og en posisjon innen podkast, og vil fremover investere ytterligere i kvalitetsinnhold. Vi tror dette vil bidra til mer mediemangfold innen lyd, og et bedre tilbud til alle som elsker podkast, sier Siv Juvik Tveitnes.

Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, er strålende fornøyd med overgangene fra NRK. Foto: Marit Hommedal / NTB

Sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten viser til en internasjonal trend der podkast mer og mer blir et eksklusivt innhold som lytterne betaler for. Hun og Schibsted tror det samme skjer i Norge fremover.

– Podkast-markedet er i utvikling, og det skjer mye rundt oss som ikke er kommet hit ennå. Å ta betalt for podkast bidrar til at vi kan finansiere mer lydjournalistikk. Brukerbetaling blir bare viktigere hvis vi skal klare å utvikle kvalitet, også på dette området, sier Eilertsen.

Samtidig ser hun Schibsted-satsingen som en stor driver som kan få flere lyttere og lesere inn i Aftenpostens univers.

– Dette handler om å ta en posisjon i det norske markedet. I Aftenposten merker vi utrolig tøff konkurranse fra NRK i alt vi gjør for å få tak i abonnenter. Det er viktig for mediemangfoldet at noen utfordrer NRK, også i podkast-markedet, sier Trine Eilertsen.

Vil hente inn flere

Første ledd i kampen er altså å hente noen av de største profilene fra NRK. Deres nye podkaster hos Schibsted vil ikke lenger hete Friminutt og Radioresepsjonen, men få nye navn. Innholdet skal likevel være gjenkjennelig for lytterne.

Profilene skal ikke være fast ansatt i Schibsted, men lage podkast eksklusivt for mediekonsernet.

Utover disse fem, leter Schibsted også etter andre små og store navn til sin satsing. Målet er en større bredde i tilbudet.