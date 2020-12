Harselas, schnapps og groviser i ny juleserie

Vi venter spent på ny sesong av Hjem til jul. Tyske Netflix sørger for oppvarmingen med morsomt familiedrama.

Luke Mockridge spiller Bastian i Netflix’ tyske juleserie «Romjul med familien». Her feirer han jul i stuen med mamma Birgitte og bestemor Hilde, spilt av Carmen-Maja Antoni og Johanna Gastdorf. Netflix

6 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Romjul med familien Netflix. Originaltittel: Überweinachten. Med: Luke Mockridge, Seyneb Saleh, Cristina do Rego, Lucas Reiber, Johanna Gastdorf, Rudolf Kowalski, Carmen-Maja Antoni, Eugen Bauder. Komedie. Tyskland. Vis mer

Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra Netflix-hovedkontoret at all verden skulle produsere juleserier. Og alle gikk for å lage jovial familieunderholdning, hver til sin by. I Norge dro de fra byen Oslo, til Røros, for der kunne de filme Hjem til jul. I Tyskland dro de til Eifel.

Netflix har fått smaken på julegrøten etter fjorårets Hjem til jul, en brukbar vellykket norsk hyllest til den moderne juleklassikeren Love Actually.

Årets nyvinning mens vi venter på Hjem til jul 2 er tyske Romjul med familien. På tittelen høres det kanskje ut som en ellevill forviklingskomedie eller et sødmefylt familiedrama? Serien er begge deler, og til alt overmål også ganske vellykket.