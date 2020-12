Seks spørsmål og svar om gråvær, humør og utsikter for hvit jul

2020 kan bli et rekordvarmt år. Så hvor stor er sjansen for snø til jul?

Dette bildet er riktignok tatt i januar 2019, men viser altså hvordan Oslo ser ut i snøvær. Det hvite belegget på bakken har så langt uteblitt i Oslo sentrum i desember. Bjørge, Stein

31 minutter siden

Bor du i Tromsø vil mulighetene for «White Christman» være svært stor. Bor du i Bergen eller i Stavanger må du trolig trøste deg med julesnø på TV eller på bilder.

Meteorologisk institutt har sannsynlighetsberegnet «White Christmas» over en 60 årsperiode. Den viser at muligheten for snøhvite julehøytider er blitt mindre – som i hovedstaden.