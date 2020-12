TVNorge snur om «Nissene over skog og hei» – legges ut igjen på Dplay

Julekalenderen «Nissene over skog og hei» ble fjernet fra Dplay etter anklager om «blackface». Nå snur TVNorge, som legger serien tilbake på strømmetjenesten.

TVNorge legger TV-serien «Nissene over skog og hei» tilbake til strømmetjenesten Dplay etter først å ha fjernet den som følge av «blackface»-anklager. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

15. des. 2020 17:12 Sist oppdatert nå nettopp

Det fremgår i en kronikk publisert i VG tirsdag kveld.

Det var torsdag i forrige uke at Discovery/Dplay bestemte seg for å fjerne julekalenderen «Nissene over skog og hei», etter kritikk for bruk av det noen mener er «blackface» i serien.

TV-serien ble fjernet fra kanalens linjærsendinger, samt fra strømmetjenesten Dplay. Nå legger de altså serien tilbake i arkivet på strømmetjenesten, med en tydelig markering om at innholdet kan fremstå som «utdatert og oppleves støtende».

– Vi har lært at vi trenger å tenke nytt rundt arkivet vårt. Denne tenkningen må ha et blikk både til hvordan vi kan opptre som en ansvarlig samfunnsaktør nå – og som en ansvarlig forvalter av historien fram til nå. Løsningen blir å merke arkivinnhold som fremstår annerledes og oppleves støtende i dagens kontekst, skriver ansvarlig redaktør Espen Skoland i TVNorge.

I forkant av avpubliseringen hadde Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» publisert et innlegg hvor de kritiserte serien for å være rasistisk. Anklagene gjaldt karakteren Ernst Øyvind, en karakter med kristiansanddialekt som spilt av komiker Espen Eckbo. Komikeren er i serien sminket med mørk hud, stor nese og mørkt krusete hår.

«Blackface» er en betegnelse på at en hvit person maler ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.