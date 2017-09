Boikotter Amandapris-utdelingen

Joachim Triers film Thelma hadde verdenspremière under årets filmfestival i Haugesund. Det er under denne festivalen at også Amandapris-utdelingen finner sted.

I en pressemelding skriver filmens produsent, Thomas Robsahm, at de boikotter neste års utdeling og trekker filmen.

En av årsakene til at de har bestemt seg for å trekke filmen er en protest mot at det i kategorien for Beste film heter at filmen må ha et bredt publikumspotensial. Dette strider mot praksis ellers i verden, som f.eks. Oscarutdelingen hvor en smal film som Moonlight stakk av med årets gjeveste pris.

Kvalitet mot popularitet

I Amanda-prisens reglement står følgende: «For prisen Beste norske kinofilm skal filmen utvise gjennomgående høy kvalitet i alle funksjoner. I tillegg bør filmen ha en publikumsappell.»

Etter årets utdeling har både produsenter og juryens medlemmer satt spørsmålstegn bak kravet om publikumsappell.

– Thelma har åpenbart publikumsappell, så vi gjør ikke dette for egen del, tvert imot smerter det oss fordi vi føler Thelma vil kvalifisere til flere priser. Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amanda-prisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden. Og vi vet dessuten at flere andre fremtredende filmskapere vurderer å gjøre det samme om ikke noe blir gjort, sier produsent Thomas Robsahm.

– Dette er ikke nytt for oss

Festival- og programsjef for Filmfestivalen i Haugesund, Tonje Hardersen, er klar over kritikken og debatten rundt kategorien Beste film.

– Vi evaluerer alltid hver festival og prisutdeling. Vi har ennå ikke hatt vårt første møte, og komiteen har ikke rukket å gå inn i denne problemstillingen ennå, sier Hardersen.

– Vil dere diskutere kritikken som har kommet mot utdelingen?

– Dette er ikke nytt for oss. Vi vil selvsagt behandle kritikken som er kommet mot reglementet, så får vi se hva vi kommer frem til. Mer enn det kan jeg ikke si nå, avslutter hun.