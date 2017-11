Er #metoo et endelig farvel til Hollywoods mannsgriser?

Harvey Weinstein-skandalen har utløst et ras av anklager om seksuell trakassering i Hollywood. Det er en liten revolusjon og ikke minst en seier for alle dem som har lidd under en patriarkalsk ukultur i glitterbyen.

Men vil det vare?

– Jeg er redd alle disse overgrepshistoriene til slutt vil oppfattes som en kakofoni av hvit støy og at vi ikke lenger vil bry oss, sa reporter Dax Holt under fredagens utgave av Access Hollywood.

Fakta: Dette er #metoo-saken 5. oktober leverte The New York Times de første avsløringene om at produsenten Harvey Weinstein, en av Hollywoods mektigste menn, har voldtatt og trakassert en rekke kvinner. Etter avsløringene har flere millioner brukt emneknaggen #metoo for å dele sine egne historier vise sin støtte til de som er utsatt for overgrep. Det har igjen gjort at flere historier kommer frem. Nå begynner også mer håndfaste konsekvenser å komme frem. Harvey Weinstein har for eksempel blitt kastet ut av Oscar-akademiet.

Hollywood har tilgitt før

Akkurat nå er det de færreste som tror at Weinstein noensinne vil jobbe i Hollywood igjen, men Dax Holt er ikke like sikker.

– Hollywood har en tendens til å glemme eller tilgi, sa han, og trakk frem Roman Polanski som et eksempel på det.

I 1978 erklærte regissøren seg skyldig i voldtekt av en 13 år gammel jente. Akademiet, som står bak Oscar-utdelingen, nominerte ham til beste regissør to ganger etter hendelsen, og han vant i 2003 for filmen «Pianisten».

Weinstein-skandalen ble imidlertid så pinlig for Akademiet, at de så seg nødt til å inndra medlemskapet hans ni dager etter avsløringen.

– Vi velger ikke bare å utvise ham for å ta avstand fra noen som ikke fortjener sine kollegaers respekt, men også for å sende en klar melding om at tiden der man frivillig lukker øynene eller på annen måte medvirker til at seksuelle overgripere får fritt spillerom i vår bransje, er forbi, het det i en pressemelding.

Kritikken om hykleri lot ikke vente på seg. Avgjørelsen om å kaste ut Weinstein kom kun gått ni måneder etter at Casey Affleck ble nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle for Manchester By The Sea. Avgjørelsen var kontroversiell, siden Affleck tidligere hadde inngått forlik med to kvinner som anklaget ham for grov seksuell trakassering.

Kritikere fra publikasjoner som New York Times og Rolling Stone Magazine mente nominasjonen var symptomatisk på kvinnefiendtligheten de mente lever i beste velgående i Hollywood.

Don't buy into the narrative of Hollywood giving a fuck about women when Casey Affleck and Mel Gibson are nominated. The truth is clear. — Angelica Jade (@angelicabastien) January 24, 2017

Casey Affleck richly deserves every acting award he wins, even a Golden Dildo. — Peter Travers (@petertravers) January 9, 2017

Akademiet svarte med å gi Oscaren til Affleck. De tok også Mel Gibson inn i varmen igjen, hvis antisemittiske fylletirade gikk sin seiersgang over nettet i 2006, og som fem år senere godtok straff for å ha banket opp sin egen kjæreste.

Hans drama Hacksaw Ridge er nominert til seks Oscar-priser, blant annet for beste regi og beste film.

– Nå er det blitt satt en ny standard for hvordan Akademiet behandler medlemmer med grove overtramp på samvittigheten, som rett og slett ikke eksisterte før Weinstein-saken. Det skal bli fascinerende å se hvor grensen vil gå for inndragelse av medlemskap i fremtiden, sier den profilerte The Hollywood Reporter-journalisten Daniel Fienberg til Aftenposten.

Akademiet er allerede under press for å nekte Casey Affleck å dele ut prisen for beste kvinnelige hovedrolle under neste års Oscarutdeling, på grunn av søksmålet.

Mange skjelver i buksene nå

Fienberg er sikker på at Weinstein-saken markerer et vannskille i Hollywood.

– Jeg tror ikke det er mulig for bransjen å falle tilbake til gamle synder nå, siden fortsettelsen av dette antagelig vil bli rettssaker og siktelser. Når saker havner i retten, og både studioer og enkeltindivider begynner å tape penger, så vil ting endre seg. Bunnlinjen har en tendens til å sørge for at ting går fremover, sier Fienberg.

Jimmy Kimmel, som er konferansier under Oscar-utdelingen i mars, har allerede flagget at skandalen antagelig vil bli tema under prisutdelingen.

– Samtidig er ikke dette noe å le av. Det kommer til å sitte mange mennesker i salen som har gått igjennom opplevelser med ham, og det er ikke noe jeg ønsker å minne dem på den kvelden de vinner Oscar, sa han til Vulture.

The Hollywood Reporter spekulerer i at filmer med feministisk innhold som Meryl Streep-dramaet «The Post» og «Battle of the Sexes» kan få ekstra medvind på grunn av skandalen når prisdryssene settes i gang for alvor. Før den tid vil nok flere hoder rulle i filmbyen.

– Etter Weinstein-saken er det mange flere der ute som føler seg komfortable med å gå ut i mediene med sine historier. Tidligere har det ofte vært en utfordring for journalister å få kilder til å tørre å uttale seg offentlig om slike ting. Jeg vet også at flere aviser, magasiner og nettsteder nå bruker mer ressurser på lignende saker, så flere slike historier vil nok se dagens lys fremover, tror Fienberg.

Det tror Access Hollywood-kommentator Dax Holt også.

– Jeg vet at det er mange i Hollywood som skjelver i buksene nå, og det burde de, sa han.

Dette har skjedd til nå i #metoo

Fredag uttalte representanter for NYPD at de gjorde seg klare til å arrestere Weinstein, etter Boardwalk Empire-stjernen Paz de la Huerta anmeldte 65-åringen for å ha voldtatt henne to ganger.

Hun er nå én av over åtti kvinner som har stått frem og anklaget stjerneprodusenten for voldtekt, overgrep og/eller grov seksuell trakassering. I kjølvannet av skandalen har flere andre tungvektere i Hollywood blitt utpekt som overgripere.

House of Cards-stjernen Kevin Spacey ble nylig droppet av både Netflix, agentbyrået CAA samt av pressetalskvinnen sin etter flere anklager om seksuell trakassering.

Amazons programdirektør Roy Price, den Oscar-nominerte manusforfatteren og regissøren James Toback, samt Rush Hour-regissør Brett Ratners karrièrer ligger nå i grus etter lignende anklager fra et tilsammen tosifret antall kvinner.

Jeremy Piven, Dustin Hoffman og Ben Affleck er andre menn som er blitt kritisert i mediene for mindre alvorlige tilfeller av seksuell trakassering.