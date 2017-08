Den kommer med jevne mellomrom og er nok aller mest smittsomt blant middelmådige, hvite menn. Trangen til å forlate storsamfunnet for å leve av det naturen gir deg, fordi det er det eneste ekte og ubesudlede. Tanken er at de skjøre kopiene av urmennesket som vandrer rundt i storbyene i dag, har mistet noe på veien mot det moderne livet.

Det har vært en forlokkende tanke siden en stund før Henry David Thoreaus Walden fra 1854. Og nettopp Thoreau går igjen som en profet, og boken hans som en hellig tekst, hos forfatterne som gang på gang lar seg fascinere av det primitive livet i naturen.

Walden blir også gitt ut på norsk på nytt denne høsten, om det var behov for ytterligere bevis på at det er et marked for å lese om livet i naturen.

Nå er det Morten Øen og Agnes Ravatn som er klare for å stupe ut av storsamfunnet. Øen med postapokalypse-romanen Norge om våren og Ravatn med essaysamlingen Verda er ein skandale.

Det er to ulike perspektiver på et liv nærmere naturen og mennesker som finner nye sider av seg selv. På mange måter er det to helt ulike utgivelser, både i kvalitet og i utførelse, men på mange steder møtes de likevel.

Agnes Ravatn fikk en enorm suksess med Fugletribunalet: – Jeg er redd for å bli avslørt som en kvakksalver.

Forlaget Oktober / Selvportrett

Én litt kjedelig logg og ett bitende reisebrev

Norge om våren er en postapokalyptisk roman satt i Telemark, skrevet som en logg fra hverdagen til hovedpersonen Frank. Han har én arm og lave tanker om seg selv, og fyller dagene med å lese overlevelsesromaner og forberede seg til vinteren.

I store deler av boken er Frank helt alene, og mye handler om hvordan isolasjonen og kampen mot naturen forandrer ham. En hjemmesnekret radioløsning gjør også at han kan følge med på verden utenfor og en fare som nærmer seg. Det bygger opp til et spennende klimaks, og ved flere anledninger har Øen en ordentlig nerve når han skriver, men finalen er ikke fullt så eksplosiv som man håper på.

Øen er god når han skriver om mennesker, kanskje spesifikt menn, som blir presset – men i Norge om våren skriver han mer om hvordan dyreskinn bør garves og et skur bygges.

Da blir det uinteressant, utover at det er kuriøs kunnskap. Det som mest av alt mangler, er følelsen av at det hele egentlig symboliserer noe større og mer akutt.

Til sammenligning kan Ravatn skrive om viktigheten av en god penn, som om det er en avgjørelse som kan definere resten av livet. Det blir likevel aldri pretensiøst eller klamt, men presist og enkelt hele veien.

Samlaget / Grethe Nygaard

Kampen for internettet

I essaysamlingen Verda er ein skandale følger vi Ravatn i det hun flytter sin relativt nyetablerte familie til et nedslitt småbruk på Vestlandet.

Som Morten Øen er hun innom naturmotivet på sin måte. Hos Agnes Ravatn er det manglende internett og en tranflaske som knuses på badegulvet, som representerer de største motbakkene.

Mens Øen skildrer ødemarken som et hardt og utilgivelig sted, skinner det gjennom en kjærlighet for naturen og en stolthet i å klare seg selv. En tanke om at dette er det ekte livet, og at det er en helt egen glede i det å klare seg selv med sine enkle ressurser.

Når Ravatn skriver om oppholdet på Vestlandet, lyser det gjennom at dette mest av alt var et forsøk, og en søken etter å finne svar på hvorfor så mange er så opptatt av å komme seg ut av byen. I denne jakten er hun både reflektert og selvironisk om at det hele kan være forferdelig oppskrytt.

Ravatn går gjennom hele opplevelsen av å etablere seg i et samfunn som er helt annerledes det hun er blitt vant til på Frogner i Oslo. Blant annet skriver hun om frykten for å glemmes av kulturmiljøet: «Og dei som var så heldige å treffe meg mens eg levde, og som likte meg, vil for lengst ha funne seg ei ny: eit nytt friskt pust frå Vestlandet, med endå skråare blikk enn mitt...»

Verda er ein skandale gir ingen fasitsvar, men det er heller ikke hensikten. Det du får, på knappe 95 sider med det forlaget kaller stasjonære reisebrev, er treffende beskrivelser av mennesker og fremmede problemstillinger skrevet med én av Norges beste penner.

Her er valget enkelt

Morten Øens Norge om våren og Agnes Ravatns Verda er ein skandale speiler hverandre hele veien, og ikke bare på grunn av naturmotivet. Der Øen skriver for langt, etterlater Ravatn et ønske om mer. Der naturen skildres i nøye detalj som en lite barmhjertig motstander hos Øen, er den et naturlig bakteppe i Ravatns essaysamling som mest av alt handler om mennesket.

Der Morten Øen har skrevet en middelmådig og uengasjerende roman om livet etter apokalypsen, har Agnes Ravatn laget en smart essaysamling som fortjener å leses – uavhengig om du selv drømmer om å rømme fra storbyen eller ikke.

Skal du lese bare én av disse utgivelsene, burde valget være enkelt.