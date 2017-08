Helga Flatland

En moderne familie

Aschehoug

Dagens eldre er ikke hva de en gang var. Mens mine besteforeldre levde et selvpålagt spartansk liv og nesten alltid var hjemme, er 70+-generasjonen nå for tiden på farten. De trener og går på restaurant, de reiser og er ikke redd for å bruke penger.

Det trygge bestemorsfanget er ikke lenger selvsagt

Så lenge man er frisk og har økonomiske ressurser, kan med andre ord det tradisjonelle alderdomslivet settes på vent. Alder er bare et tall, som klisjeen lyder. Ungdomsidealet har innhentet alle generasjoner, i dag er det nesten ikke lov å aldres, særlig ikke for kvinner.

En aktiv pensjonstid er naturligvis et gode, men selvrealisering har jo alltid omkostninger. Hva skjer med familiestrukturene når mormor og morfar går i Andesfjellene eller flytter til Frankrike fremfor å være sammen med barnebarna? Det trygge bestemorsfanget er nok ikke lenger like selvsagt som det var bare for én generasjon siden. Hvem som taper mest på det, er ikke godt å si.

Hakket for tam

Helga Flatlands nye roman handler om nettopp dette, om konsekvensene av at dagens eldre har helt andre mål for øye enn å sette seg til i sofaen med strikketøyet eller kryssordet og pleie familien. I skjønnlitteraturen er det en original problemstilling, uten at jeg synes Flatland får maksimalt ut av stoffet sitt. En moderne familie er hakket for tam til å være virkelig god.

Aschehoug

Torill og Sverre har vært gift i 40 år. De har tre barn, to barnebarn, hus på Tåsen og alt på stell. Så, under en familiefeiring av Sverres 70-årsdag, som symptomatisk nok finner sted i Italia, lar de bomben springe: De skal skilles.

Begrunnelsen er i seg selv verdt en kommentar: « – Det er et gjennomtenkt valg. Vi føler begge at det nå er tomt, at vi har hentet ut det vi kunne fra hverandre og dette ekteskapet, fortsetter pappa. – Vi ser ikke noen fremtid i hverandre lenger.»

Skremmende perspektiv

Mens Flatland lar den ene datteren umiddelbart utbryte: «– Vokst fra hverandre? Fremtid? Ærlig talt, dere er sytti år!», tenker jeg for min del at farens ord, som er fremstilt som dønn oppriktige, er et uttrykk for en ekstrem egosentrisme og et skremmende nytteperspektiv på ekteskapet og kjærligheten. Er det virkelig derfor man er sammen med et annet menneske, for å hente maksimalt ut av det? Slik jeg ser det, er dette bokens mest rystende og provoserende øyeblikk. Gud hjelpe oss om Flatland har rett i sin samtidsdiagnose.

Det finnes uendelig mange romaner om hvordan en skilsmisse berører mindreårige barn. Bøker om voksne barn og skilsmisse er langt fra like vanlig, men jeg ser ikke bort fra at Flatland, tidsånden tatt i betraktning, kan stå i spissen for en ny trend. Hos henne utløser bruddet mellom Torill og Sverre en eksistensiell krise hos alle de tre barna deres, om de aldri så mye er 40, 38 og 30 år gamle. Hva har egentlig familien deres vært, og hva er den nå? Kortene er delt ut på nytt, og ingen relasjoner er slik de var før.

Innsirklinger

Flatland, som mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris for Bli hvis du kan. Reis hvis du må (2010), går i årets utgivelse tilbake til fortellerformen hun fikk mye ut av i trilogien som innledet forfatterskapet.

Det vil si at hver og en av søsknene opptrer som jeg-fortellere i en tekst der perspektivene stadig griper inn i og utfyller hverandre. På samme måte som i trilogien utforsker dermed romanen både et felles rom og en rekke individuelle erfaringer.

Formen er godt turnert, selv om rystelsene som oppstår av perspektivforskyvningene, er heller små. At vår egen virkelighetsoppfatning ikke nødvendigvis stemmer med andres er ganske gjennomdiskutert i litteraturen. I en typisk hverdagsrealistisk stil klarer Flatland uansett å skape fine og nære øyeblikk av familiens innforståtte fellesskap, av små gester som går igjen på tvers av generasjonene, og av den store ensomheten hver enkelt samtidig går og bærer på.

Gode oppspill

På sitt beste er En moderne familie en roman som spiller opp til interessante refleksjoner om familiens betydning i vår tid, om tilhørighet og opphav, og om hva som gjør at vi velger som vi gjør.

Som helhet betraktet er boken likevel nokså flat. Det skyldes både at lange partier er skrevet på en utpreget refererende måte, og at gjenkjennelig, men intetsigende småprat og trivialiteter får for stor plass. Det denne romanen mangler, er med andre ord et skikkelig løft.