Som du sannsynligvis har lest 1337 ganger før i dag, så regner det på Øya. Mye.

Halve arealet i Sirkus-scenen er sperret av når jeg ankommer, da det er blitt til et gjørmebad, men flinke frivillige kjemper mot naturkreftene, og alt blir klart innen Beth Ditto inntar scenen.

«Mitt navn er Lana Del Rey!» roper hun ut, før bandet setter i gang med den funky låten «Oh my god».

Og med ett betyr ikke regnet så mye lenger.

Monica Strømdahl / Aftenposten

Tidligere sanger i Gossip

Ditto er tidligere frontfigur i popgruppen Gossip, som kastet inn håndkleet i fjor etter nær tyve år i gamet.

Man kan fremdeles høre likheter til moderbandet, men her presenteres musikken hakket mer nedstrippet og åpen, bestående av trommer, bass, gitar og synth, med et klart hovedfokus på de to første.

Hun kom med en EP under eget navn for noen år siden, men årets album virker som den virkelige solodebuten.

Bommer på én og annen tone

Neste låt ut er slageren «In and out», som blåser liv i publikum – noen begynner sogar å danse, både for å holde varmen og for å kjenne på rytmene.

Dittos stemme er sterk, og ljomer også utenfor Sirkus' trygge teltvegger.

Hun bommer på en tone her og der, og lyden av bandet blir tidvis litt vel skarp og metallisk, men det låter jevnt over godt. I tillegg har hun en livlig scenepersonlighet, og bruker tiden mellom sangene til småprat og vitsing mens hun danser rundt.

Svært sjarmerende, og hun raker sannsynligvis inn en håndfull nye fans som har søkt ly på flukt fra værgudene.

Godlåter fra gamlebandet skapte liv

Musikken er gjennomgående fengende, og svært dansbar. Det er klare referanser til gammel RnB og klassisk rock, med et godt driv.

Bandet slenger på noen ekstra danserytmer her og der for å skape variasjon – mange av låtene fra solodebuten er kanskje litt vel like, og selv om de er gode, kan musikken tidvis virke som den går på tomgang.

Heldigvis kommer godlåter som energiske «Ooh la la» og singelen «Fire», som begge skaper liv blant tilskuerne.

Sistnevnte er en låt det er utfordrende å stå stille til; riffet fyller virkelig teltet. En slags energiboost i en allerede underholdende konsert.

Monica Strømdahl / Aftenposten

Personligheten hennes like stor del av opplevelsen som musikken

Mot konsertens slutt baker Ditto noen strofer fra «Smells like teen spirit» inn i låtmaterialet sitt, komplett med rå skrik og full innlevelse.

Det virker i det hele tatt som hun virkelig koser seg på scenen – personligheten hennes er en like stor del av opplevelsen som den faktiske musikken.

Konserten avsluttes med hiten «Heavy cross» fra moderbandet; en siste kraftutblåsning før publikum må rusle tilbake ut i regnet, med litt mer varme i kroppen enn da de kom inn.