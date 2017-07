I 2017 er det 20 år siden pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim, også kalt «langvandringen», ble gjenåpnet av kronprins Haakon.

For å markere jubileet, var det et celebert selskap som tirsdag begynte å gå den historiske vandreruten, med statsrådene Linda Hofstad Helleland og Jan Tore Sanner på slep.

– Det er jo enormt populært å gå denne vandringen. Bare på den leden som vi nå skal gå, var det en økning over 45 prosent i 2016, sier Helleland til Aftenposten.

«Langvandringen» fra hovedstaden til Nidaros var hovedveien mellom Oslo og Trondheim i middelalderen, og er den lengste pilegrimsleden, altså ruten, i Norge.

Men reisen som statsrådene og deres reisefølge begir seg ut på denne julitirsdagen, er de langt fra alene om:

De siste årene har antallet pilegrimsvandrere i Norge økt kraftig.

Voldsom økning – og klart flest utlendinger

I 2016 overtok kulturdepartementet ansvaret for pilegrimsledene i Norge, og kulturministeren forteller at hun det siste året allerede har deltatt på to vandringer.

– Jeg tror det er viktig at vi som politikere selv får se verdien av pilegrimsledene, sånn at vi kan forklare hvorfor vi vil bruke penger på det. I fjor brukte vi over to millioner bare på merking, sier Helleland.

Ifølge kulturministeren ønsker regjeringen å satse på pilegrimsvandringer som en viktig del av norsk kulturturisme. Hun mener at å tilrettelegge for overnatting- og serveringstilbud langs pilegrimsledene, handler om å bevare norsk kulturarv.

– 70 prosent av pilegrimene i Norge kommer fra utlandet. Da er det stor verdi i å få servert dem norsk mat og vise frem den flotte norske naturen.

Statistikken for gjennomførte pilegrimsvandringer i Norge de seneste årene, viser at det er to hovedgrupper som dominerer de historiske ledene: Tyskere og de over 60.

Fakta: Hvorfor går man pilegrimsvandringer til Trondheim? Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 i forsøket på å samle og kristne Norge. Kroppen ble fraktet til Trondheim og begravd ved Nidelven. Det ble bygget en kirke der Olav ble tatt på land i 1030 – Olavskirken. I ettertid hevdes det at mennesker så jærtegn, altså varsel, og opplevde undere ved Olavs grav. Olav ble gjenstand for helgendyrkelse, og gjennom århundrer kom pilegrimer fra hele Europa til Olavsmessen i Nidarosdomen. Olav levde videre som helgenkonge i sagn og skikker over hele landet helt til Olsokfesten ble revitalisert i forbindelse med feiringen av 900-årsjubileet for hans død i 1930. I middelalderen var det vanlig å innlede store høytider med en våkenatt. Hovedmarkeringen av olsok skjer gjennom døgnet fra 28. til 29. juli – et døgn med fordypning i Olavs-arven. Olsok markerer minnet om at Olav Haraldsson døde i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Olavsvake stammer fra katolsk tid, da det var vanlig å våke og be tidebønner gjennom natten. Til tross for forbudet mot å helligholde alle helgener og holde messer nattetid under reformasjonen, holdt olsok seg som festdag i den folkelige tradisjonen. (Kilde: Olavsfestdagene)

Ønsker flere unge nordmenn langs stiene

Tyskland er Norges største utenlandsmarked. Ifølge tall fra Innovasjon Norge tilbrakte tyskere 1,62 millioner gjestedøgn her til lands i 2010 – hele 21 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge det året. I 2015 hadde antallet gjestedøgn steget til nesten 1,5 millioner.

Det stemmer overens med statistikken for pilegrimsvandringer. I 2016 var 36 prosent av vandrerne tyske. Nordmenn utgjorde i fjor «bare» 29 prosent.

– Vi ønsker absolutt at flere nordmenn skal benytte seg av tilbudet, og spesielt unge nordmenn. Litt av grunnen til at vi gjennomfører denne turen nå, er at vi vil få flere til å se potensialet pilegrimsledene gir, både til turister, næringslivet, frivillige og kulturlivet, sier Helleland.

Sanner er opptatt av å tilrettelegge å bevare og skape nye arbeidsplasser, i form av små serveringssteder og overnattingssteder langs ledene.

– Norge er jo tross alt 95 prosent utmark, og pilegrimsleden går gjennom utmark. Da må vi satse på verdiskapning i utmark også.

Erlend Tro Klette

Statsrådene begynte fotturen tirsdag – i buss

Med start ved «Nullsteinen» i Middelalderparken klokken ni på morgenen – 643 kilometer unna Trondheim – og et mål om å nå frem til Nidaros innen åpningen av Olavsfestdagene på fredag, fikk både kulturministeren og kommunalministeren litt starthjelp i det strålende østlandsværet.

– Det er fantastisk å komme ut i naturen på denne måten. For min egen del handler det om å finne en ro og stillhet man ikke finner så mange andre steder, forteller Sanner.

– … ved å ta buss de første milene?

– Vi jukset litt i starten, innrømmer Sanner og ler.

– Men nå skal vi ut og gå, og det blir fint å finne både ro og stillhet, forteller kommunalministeren i det reisefølget setter av gårde på første etappe, fra Falang til søsterkirkene på Granavollen.