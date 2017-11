Flere kulturministre er selv blitt trakassert: – Ledere som ikke rydder opp, må finne seg en annen jobb

– Jeg kom inn i politikken allerede i 1979, og jeg har vært gjennom både hersketeknikker og trakassering opp gjennom tidene. Det tror jeg de fleste har opplevd. Men min generasjon kvinner var også de som har stått på kravene, jeg har i alle fall gitt klar beskjed om at nok fikk være nok. Jeg har ikke funnet meg i dette, sier Thorhild Widvey (H), kulturminister i to år frem til 2015.

Hun mener det er positivt at så mange i kulturlivet nå har valgt å stå frem med sin historier om trakassering og overgrep, samtidig er leit at så mange har gått og båret på slike historier alene, uten at det er blitt tatt tak i.

– Denne kampanjen har bidratt til å få stukket hull på en stor verkebyll, det er bare å beklage at man ikke har følt at man er blitt hørt. Dette skal ikke skje, sier hun.

Må ta affære

Den tidligere Høyrestatsråden mener det må få konsekvenser for dem som gjør seg skyld i trakasserende oppførsel.

– Hvilken leder vil stå på førstesiden i din avis og si at vedkommende er likegyldig til en slik type problemstilling? Du bør skaffe deg en annen jobb hvis du ikke er i stand til å lede og akseptere at slikt ikke skal skje.

Widvey mener det er viktig å dyrke frem en kultur hvor det er lov å bringe slike opplevelser frem i dagen.

– I dag er vi veldig opptatt av å hindre korrupsjon, vi er opptatt av etisk regelverk, og at bedriftene skal ha et godt renommé og kunne møte seg selv på førstesidene i avisene hver dag. Trakassering er ikke noe unntak, man kan jo ikke behandle hverandre på den måten som nå kommer frem, sier hun.

Samme erfaring

Hadia Tajik var kulturminister fra 2012 til 2013. Hun har hatt lignende erfaringer.

– Livet mitt er en lærebok i det å bli utsatt for hersketeknikker. Også mens jeg var kulturminister opplevde jeg, selv i ganske offentlige situasjoner, å bli introdusert ikke med tittel, men med karakteristikker av utseendet. Noen ganger er det også vanskelig å vurdere om det er snakk om ren trakassering, en maktdemonstrasjon, eller mangel på sosial intelligens hos den som står for det, sier hun.

Tajik sier hun likevel ikke har grunnlag for å si at kulturlivet er verre enn andre bransjer.

– Historier om uønsket seksuell oppmerksomhet og pågående menn har jeg dessverre hørt om fra alle sektorer jeg har hatt befatning med som politiker. Mitt inntrykk er at der det er makt, er det også folk som misbruker makt. Det gjelder også i politikken, sier hun.

Hun tror fortsatt mange kvinner kvier seg for å varsle fordi de er redd for ikke å bli trodd, og at det skal få konsekvenser.

Trenger gode systemer

Anniken Huitfeldt ledet kulturdepartementet fra 2009 til 2012. Som statsråd var hun i kontakt med flere kulturinstitusjoner hvor trakassering var et tema.

– Dette kom opp i 2010, i en undersøkelse fra Telemarksforskning. Dette var en viktig undersøkelse for da hadde vi noe håndfast å ta opp i dialogen med institusjonene. Agnete Haaland, som var leder av Skuespillerforbundet, var med på å gjøre det mer legitimt å stå frem med slike saker, sier hun.

– Har du selv opplevd trakassering, av seksuell karakter eller andre former for hersketeknikker?

– Ja. Men etter at jeg som ung sa i et stort oppslag at jeg nektet å danse med voksne menn for å skaffe meg posisjoner, ble det merkbar nedgang, sier Huitfeldt.

Har møtt motstand

– Bør det få konsekvenser for statsstøtten til kulturorganisasjoner hvor det nå avdekkes denne type ukultur?

– Jeg frykter at institusjonene dysser ned saker hvis de straffes økonomisk ved å ta dem opp. Derfor bør vi gjøre det lettere for ledere å slå ned på uakseptabel oppførsel og anmelde det hvis det er nødvendig.

– Bør mål om mangfold og tiltak mot trakassering inn i styringsbrevene fra departementet?

– Ja. På dette området møtte jeg en del motstand i kulturlivet. Jeg er overbevist om at kvinner i kunstnerisk ledende stillinger skaper mindre rom for maktmisbruk og seksuell trakassering, sier Huitfeldt.

– Er kulturlivet en versting?

– De områdene som er verst er der det er eldre menn i posisjon som har makt til å avgjøre unge kvinners karrière. I både kulturlivet og journalistikken har dette vært utbredt. Filmbransjen er svært mannsdominert og man er avhengig av å bli likt for å få roller.

– Også innen politikken?

– I politikken var det mer slik før, men politisk lederskap i mitt parti har vært preget av mange voksne kvinner siden jeg ble med. De har etablert grenser for hvordan menn med makt kan oppføre seg. Likevel har jeg sett flere som har gått for langt også i politikken. Jeg har tatt det opp mange ganger, sier hun.

Handler om likestilling

Anne Enger (Sp) var kulturminister fra 1997 til 1999. Hun mener #MeToo-kampanjen må kunne ses i sammenheng med likestillingskampen.

– Dette er et stort samfunnsproblem, som både handler om lederskap, maktforhold og karrièremuligheter. Derfor tror jeg denne kampanjen har vært en viktig vekker, og vil føre til en endring i holdninger og kultur, sier Enger.

Selv ønsker hun ikke å svare på om hun er blitt utsatt for trakassering.

– Men jeg tror du finner dette i alle sammenhenger, også i politikken, sier Enger.

Frem til 2017 var Enger også styreleder for Nationaltheatret. Hun ble likevel overrasket da hun så oppropet fra skuespillerne ved teateret i Aftenposten i forrige uke.

– Jeg var i likhet med mange andre ved teateret ikke forberedt på det. Jeg mener dette er et ledelsesspørsmål som også må inn i styrerommene. Én ting er å være bevisst på at sånt skjer, men det må også lages rutiner slik at folk faktisk kan melde ifra og dette blir tatt på alvor, sier Enger.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF), kulturminister fra 2001 til 2005, sier til Aftenposten at seksuell trakassering innenfor kulturfeltet ikke var et tema i hennes tid som statsråd.

– Jeg tror ikke dette er blitt tatt på alvor fordi en kanskje har vært usikker på hvordan. I forholdet mellom leder og medarbeider har alltid lederne hatt makt. De som er blitt utsatt for makten har kanskje vært redde og usikre på hvordan de ville reagere, sier Svarstad Haugland.

Viktig kamp

Trond Giske (Ap) var kulturminister fra 2005 til 2009. For ham var det viktig å få flere kvinner både i ledende stillinger og som utøvende kunstnere og kulturarbeidere.

– Tilfeller av seksuell trakassering kan oppstå i alle miljøer, også i politikken. Hersketeknikker og kjønnsdiskriminering finnes definitivt fortsatt i politikken. I Arbeiderpartiet gjøres det et omfattende likestillingsarbeid, blant annet med bevisstgjøring og med krav om lik kjønnsrepresentasjon på lister og i styrer og utvalg. Underrepresentasjon i for eksempel posisjoner som fylkespartiledere og ordførere viser at det er en lang vei igjen mot reell likestilling, sier Giske.