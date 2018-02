19 varsler i NRK etter #metoo-kampanjen

Da medieprofilen Aleksander Schou i november tok et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen, opplyste kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at det bare var avdekket to tilfeller av trakassering i NRK.

Siden den gang er det kommet en rekke nye varsler til statskanalen, opplyser juridisk direktør Olav Nyhus.

– Siden seksuell trakassering ble et tema i fjor høst har vi fått inn 19 varsler som knytter seg til 15 ulike personer, sier Nyhus til Aftenposten.

Både eldre og ferske hendelser

Hendelsene det nå er varslet om, fant sted i perioden 2006–2017.

Syv av varslene gjelder hendelser de siste tre årene.

NRK

– Hva kan du si om alvorlighetsgraden i varslene?

– Det er vanskelig å karakterisere slike saker, men ingen av dem er det vi vil kalle grove. Hendelsene er likevel klart uakseptable og gjelder forhold som det er grunn til å reagere på med stort alvor, sier NRK-direktøren.

Av hensyn til varslerne vil han ikke gå inn i detaljer. For varslernes del er saksbehandlingen avsluttet, og NRK har konfrontert de påklagede.

– Har noen av sakene fått personalmessige konsekvenser?

– Det vil vi ikke gå nærmere inn på, men sakene er behandlet på forsvarlig måte, sier han.

Fakta: Dette er saken I midten av november 2017 skrev NRK at statskanalen hadde avdekket to tilfeller av seksuell trakassering. Ifølge kringkastingssjefen skjedde begge tilfeller en del år tilbake i tid. I slutten av november 2017 gikk blant annet Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ut med en undersøkelse i mediebransjen om seksuell trakassering. NRK var det eneste mediehuset som sa nei til å hjelpe til med dette. I februar 2018 opplyser NRK til Aftenposten at den har mottatt 19 varslinger om hendelser i tidsrommet 2006–2017. Syv av disse omfatter hendelser de siste tre årene.

Nestleder i NRKJ: – Langt flere tilfeller

Hege Fagerheim, nestleder i NRKJ, tror det er langt flere tilfeller av trakassering enn de som nå er avdekket.

– Vi lærte to ting av høsten vi nå ha lagt bak oss. For det første at seksuell trakassering ikke begrenser seg til en spesiell bransje, og for det andre at dette gjelder svært mange. Jeg er derfor helt sikker på at dette gjelder mange flere enn de 19 varslene, sier hun.

Rolf Øhman

Redd for at ansatte ikke tør varsle

Fagerheim kjenner ikke til innholdet i varslene, ettersom klubben ikke har mottatt noen. Men hun har hørt historier som ennå ikke er formalisert som hverken varsler eller bekymringsmeldinger, via medlemmer.

– Jeg er redd for at noen ikke tør å varsle. Spesielt i tilfeller med midlertidige ansatte og vikarer som er redde for at kontrakten deres ikke vil bli fornyet dersom de varsler, og i tilfeller hvor maktbalansen er skjev, sier Fagerheim.

Tror på #metoo-effekten

NRK-direktør Nyhus tror #metoo-kampanjen i høst har gjort det enklere å varsle om seksuell trakassering, også om forhold som ligger tilbake i tid.

– Varslerne har forhåpentligvis følt seg på trygge på at vi vil håndtere disse sakene på en god og forsvarlig måte. Den tryggheten tror jeg har spredt seg i NRK, sier han.

– 19 varsler. Tror dere alt er på bordet?

– Jeg tør ikke si noe om vi har fått alt på bordet. Vi vil fremdeles oppfordre de som har noe å fortelle oss, til å ta kontakt, sier Nyhus.

NRK har som HMS-mål i 2018 å jobbe med å forebygge og øke bevisstheten rundt trakassering, inkludert seksuell trakassering. Statskanalens vedtok nye retningslinjer for varsling i 2017 og har gått gjennom disse på nytt.