– Det går ikke raskt nok. Vi bruker over 800 millioner kroner i året på norsk film. På alle områder hvor staten er inne med store bevilgninger, må vi stille krav om likestilling og at alle skal få slippe til, sier Anette Trettebergstuen (Ap), nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

I 2007 vedtok Stortinget at minst 40 prosent av nøkkelrollene i norsk filmbransje skulle være besatt av kvinner innen 2010. Fasiten ti år senere er at 34,8 prosent av regissørene, manusforfatterne og produsentene bak norske kinofilmer er kvinner.

– Alt annet er bare tull

Nå vil Arbeiderpartiet, som i sin tid foreslo målet om 40 prosent, gå inn for et nytt mål om full kjønnsbalanse.

– Alt annet enn 50–50 fordeling mellom menn og kvinner er bare tull, sier Trettebergstuen.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Hun mener Regjeringen ikke har vært aktive nok i å følge opp Stortingets vedtak om bedre kjønnsbalanse.

Norsk filminstitutt (NFI) som deler ut de statlige tilskuddspengene, har allerede mål om 50 prosent kvinner i nøkkelrollene. De fordeler filmtilskuddene med moderat kvotering. Det vil si at i en tilskuddsrunde der to prosjekter konkurrerer om de samme midlene, vil det med høyest kvinneandel bli prioritert.

Nå åpner Trettebergstuen for å diskutere mer radikale virkemidler, som å dele enkelte tilskuddspotter i to, hvor halvparten av pengene er reservert for kvinnelige filmskapere.

– Staten bør ikke detaljstyre

I en kronikk foreslår også tidligere NFI-direktør Vigdis Lian å dele filmtilskuddene i to som en forsøksordning.

Hun mener det politiske målet om 40 prosent kvinneandel ikke holder om filmbransjen skal bli likestilt.

Richardsen, Tor

– Kvinner er ikke en minoritet, de er 50 prosent av befolkningen. En 50–50 fordeling er hverken kvotering eller forfordeling. Det er lik tilgang til ressursene. Målet må selvsagt være å komme dit at vi ikke snakker om kjønn, men fortsatt er det slik at mennene sitter med makten i filmbransjen, sier Lian.

Kristian Meisingset er journalist i Minerva og forfatter av boken Kulturbløffen. Han mener det må være det kunstneriske innholdet som avgjør hvilke prosjekter som skal få støtte.

– Staten burde ikke detaljstyre kulturlivet, men forsøke å beskytte den kunstneriske friheten i størst mulig grad. Vi må ha et kritisk blikk på bransjen og undersøke hvorfor kvinner velger bort film. Men om de gjør det, så er det filmbransjens eget problem, sier Meisingset.

Vil ha konkrete tiltak

Kulturminister Trine Skei Grande sier at hun støtter NFIs mål om 50 prosent kvinner, men kan ikke si om Venstre vil støtte et stortingsvedtak om det samme.

– Jeg er ikke fornøyd med tallene for 2017. Stortinget har vedtatt minst 40 prosent kvinner, men dette handler ikke bare om prosenter og mål. Jeg vil utfordre Trettebergstuen til heller å komme med forslag til konkrete tiltak som faktisk virker, sier Skei Grande.

Roald, Berit / NTB scanpix

Hun sier hun er villig til å se nærmere på forslaget om å dele tilskuddspotten på to.

– Jeg er åpen for å diskutere alle virkemidler. Min tilnærming er at om vi skal ha de beste til å lage film her i landet, kan vi ikke bare velge fra halve befolkningen. Men det blir ikke nødvendigvis flere kvinner som søker om støtte av at flere menn får nei, sier Skei Grande.

Hun trekker frem svensk filmbransje som et eksempel til etterfølgelse.

Svensk debatt om virkemidler

Det svenske filminstituttet (SFI) nådde nemlig sin målsetting om 50 prosent kvinner i nøkkelposisjoner innen 2015, skriver Svt.

Hemmeligheten er en svært aktiv rekruttering og et tydelig mål, ifølge direktør Anna Serner. Derfor greide de det også uten kvotering, selv om hun truet med det, forteller hun i Dagsavisen. Noen av SFIs tiltak har riktignok skapt debatt om politisk styring av filmbransjen.