Fakta: Det er her vi kommer fra Brageteatret Av Levi Henriksen Dramatisert av Thomas Marco Blatt Idè og regi: Kim Sørensen Scenograf og kostymedesigner: Gjermund Andresen Komponist: Johannes Winther Farstad Med: Johannes Winther Farstad, Reidar Sørensen, Kristian Winther, Dagrun Anholt, Ulla Marie Broch, Maria Pontèn og Joseph Angyal (musiker) Spilles på turnè i Buskerud, Vestfold, Akershus og Hedmark frem til 24.februar. 28.februar spilles forestillingen i Nydalen i Oslo.

Brageteatret ville lage en hyllest til bygde-Norge og de ville bruke Levi Henriksens noveller. Det har de gjort med glans. Det er her vi kommer fra er blitt en gjennomført koselig forestilling, som tar igjen det den mangler av brodd og logikk med ektefølt sjarm og godt teaterhåndverk. I Thomas Marco Blatt har teatret funnet en passe uærbødig dramatiker. Han har endret på tvister, poenger og handlingsforløp, og har bundet de enkeltstående historiene sammen med nye karakter og helt egne scener. Funker det? Ikke alltid. En rammehistorie bikker ofte over i klisjeen, men det viktigste er bevart.

Buksedressen og sauseskinnsjakken er verdt det alene

Akkurat som hos Henriksen, er det sceniske universet både skakt og erotisk, koselig og småtrist.

Å se Ulla Marie Broch som sladrekjerring i 70-talls buksedress, Reidar Sørensen som tyranniserende campingplasseier i saueskinnsjakke og Kristian Winther som x-antall tafatte menn i 30-årene, er forøvrig verdt hele teaterkvelden i seg selv. Når disse tre skuespillerne i tillegg spiller mot hverandre, vokser det frem noen virkelig vakre teaterøyeblikk.

Regissør Kim Sørensen har latt sitt ensemble på seks lage sine helt egne typer, og de står fjellstøtt gjennom kvelden.

Made in ingenmannsland

Levi Henriksens noveller er heimstadsdiktning fra Innlandet. I teaterversjonen kommer de fra ingenmannsland, og det er et modig valg. ”Det er her vi kommer fra” bindes sammen av en ung og avdød trubadur som presenterer oss for sine naboer.

Disse naboene er fra forskjellige tidsepoker og forskjellige steder av landet. I ett par scener er karakterene fra Nord-Norge, ett annet sted gjøres det et poeng av svorsk, i en tredje scene forsøker skuespillerne etter beste evne å snakke lillehammerdialekt. (Det lykkes de ikke med. Men at tjukk L er i vanskeligste laget for en svensk skuespiller, skal man være raus nok til å forstå).

Mye forvirring rundt tid og sted

Vårt lille bygdeunivers kunne ligget hvor som helst i Norge», skriver teatersjef Nils Petter Mørland i programmet.

Premisset om at bygda er bortenfor tid og rom, er i utgangspunktet både spennende og teatralt. Men premisset er vanskelig å forstå. Det gjøres et poeng av at trubaduren er nordlending, og at dette er hans hjemplass.

Men likevel er altså hans barndoms naboer fra fire forskjellige tiår og fra høyst ulik geografi.

Når både rammefortelling, dialekter og tidsepoker er så tydelig etablert hver for seg, blir det forvirrende at de går på tvers av hverandre.

Kunne vært mørkere

Karakterene til Levi Henriksen har en indre uro i kroppen. De vil ut av bygda, inn i den store verden og/ eller koble seg på det egentlige livet, bare for å finne ut at ”det er her vi kommer fra.” Men alle som er fra et lite sted, vet at det er en delt opplevelse. Bygdedyret kan bli et monster. Lengselen for det der ute, kan spise deg helt opp innvendig. Jeg skulle ønske at Brageteatret tok disse mørkere strømningene mer på alvor, og jeg tror de kunne funnet dem der de allerede leter: I teaterleken. Det er nemlig, ironisk nok, i de største omskrivingene at vi finner de fineste teaterøyeblikkene.

Overskudd, spilleglede og bygdekjærlighet

Ulla Marie Brochs hjelpepleier Aud er et godt eksempel. Joda, hun er en sladrekjerring med et løsaktig forhold til taushetsplikten, men hun har også massevis av varme for bygda. Hvert fall så lenge lensmannen formerer seg, de gamle forblir inne på nyttårsaften og antall øl begrenser seg til to. Dette er en alternativ rammefortelling som presser seg frem utover stykket, og som gjerne kunne tatt større plass.

Som leseren kanskje har skjønt: Det er her vi kommer fra strutter av overskudd, spilleglede og kjærlighet til bygda.

Da scenen gikk i svart, sa en publikummer bak meg: ”Er det allerede slutt? Jeg skulle ønske det varte hele natten.”

Det er lett å være enig med henne.