Departementet har fått tre nye varsler om Kunsthøgskolen i Oslo

– Vi har fått tre nye varsler, skriver ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Toril Johansson i en e-post til Aftenposten mandag.

Hun vil ikke gå videre inn i hva varslene gjelder.

Rett før jul hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet (KD) til et møte med KHiO. Temaet var flere varsel om seksuell trakassering fra ansatte ved skolen. Allerede da vurderte KD varslene de hadde fått som så alvorlige at de ba KHiO om å vurdere politianmeldelse av saken.

Siden da er det kommet frem flere varsler om KHiO om flere lærere, og i skolens svar til departementet kom de med en uforbeholden unnskyldning til varslerne.

Nå har KD altså fått inn nye varsler, til tross for at skolen har tatt over håndteringen av nye saker.

– Det er kanskje et uttrykk for at varslerne ikke har hatt tillit til skolen, sier rektor ved KHiO, Jørn Mortensen. Han understreker at det var derfor skolen satte opp en gruppe av eksterne behandlere, slik at de kunne gi varslerne trygghet.

Advokat Anne Marie Due og en HR-ansvarlig fra Oslo Met er blant de eksterne behandlerne.

Mortensen opplyser at den nye varslene til KD nå er videresendt til KHiO for behandling.

Går sakte fremover

I et intervju med Aftenposten 10. januar fortalte Mortensen at det da var kommet inn fem varsler om trakassering til skolen siden han tok over som rektor i 2015.

Totalt er det nå altså minst åtte varsler med de tre nye, etter det Aftenposten kjenner til.

Mortensen sier enkelte saker har flere historier knyttet til seg, hvorav mange strekker seg tilbake i tid.

– Et varsel kan inneholde flere historier.

– Er det snakk om én eller flere lærere?

– Varslene fra KD gikk på flere enn én lærer.

Arbeidet med varslene går sakte fremover, ifølge Mortensen. Dette skyldes at det kun er advokat Anne Marie Due som er i kontakt med varslerne for å sikre at varslernes anonymitet.

– Hva skjer videre nå?

– Denne gruppen kommer til å utrede, før det konkluderes og reageres.

KD vil fortsatt ha tett oppfølging med KHiO

Kunnskapsdepartementet vil fortsatt ha tett kontakt med skolen for å trygge oppfølgingen av sakene, opplyser Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet til Aftenposten.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med advokat Anne Marie Due, hun har ikke besvart våre henvendelser.