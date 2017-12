– I Lokalradioforbundet frykter vi at selve eksistensen vår er truet, fastslår daglig leder Pål Lomeland.

Det er statistikk utarbeidet av Norsk Lokalradioforbund som viser fallet i antallet ansatte. Bakgrunnsmaterialet kommer fra Medietilsynet, som årlig innhenter tall fra hele bransjen.

Lokalradio taper penger

– Særlig heltidsstillinger forsvinner. I 2011 hadde lokalradioene 302 fulltidsansatte. Ved utgangen av 2016 var tallet redusert til 135, forklarer Pål Lomeland, daglig leder i Lokalradioforbundet.

Regnskapene viser at de selvstendige lokalradioene fikk to millioner kroner i underskudd i forrige driftsår. Samtidig gikk P4-gruppen med 32 millioner kroner i overskudd, en driftsmargin på nær 28 prosent. Pål Lomeland fremholder:

– Frem til digitaliseringen hadde lokalradio en håndfull konkurrenter. Nå har NRK, P4 og Radio Norge et massivt tilbud på over 30 rikskanaler, rettet mot ulike målgrupper. Mange av kanalene har sendt digitalt i en årrekke, sier Lomeland.

På nasjonalt plan har NRK 15 kanaler, P4-gruppen åtte og Radio Norge syv kanaler.

– Kostnadskrevende teknologi og treg utbygging gjør det svært krevende for lokale aktører å bli betydningsfulle på DAB. Skal lokalradioene overleve, må de ha unikt, lokalt innhold. Dette er krevende og økonomisk belastende for en bransje som allerede sliter, fastslår Pål Lomeland, og fortsetter:

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Lokalradio har ingen mediestøtte. Samtidig har det aldri vært færre støttemidler til innholdsproduktsjon å hente enn i dag. I Lokalradioforbundet frykter vi nå at selve eksistensen vår er truet, fastslår daglig leder.

Medietilsynet: – Usikker fremtid

Oppdaterte tall fra Lokalradioforbundet viser: Fra toppnivået i 1988 til november 2017 er antallet lokale aktører redusert med 243, fra 486 til 193. Da omsetningstallene ble lagt frem, uttalte Tor Erik Engebretsen, direktør for tilskudd og marked i Medietilsynet, til NRK:

– Lokalradioen går en usikker fremtid i møte. Lokalradio i Norge har mye å slite med, og står overfor vanskelige valg i forbindelse med de nasjonale kringkasternes overgang til DAB.

Arbeider med utspill

På Stortinget har flere partier engasjert seg. Senest i forrige uke tok Arbeiderpartiet opp saken med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Også Fremskrittspartiet og Senterpartiet arbeider med utspill over Kulturdepartementet, får Aftenposten opplyst.

Morten Wold er både visepresident i Stortinget og mediepolitisk talsmann i FrP. Nå sier han:

– Nærradioene utgjør et mangfold som er viktig for mange lyttere. Det vil være naturlig for oss å drøfte saken med kulturministeren. At så mange lokalradioer legges ned, er trist. Det å drive en lokalradio krever selvsagt kapital. Derfor er det utenkelig at nisjeradioer vil ha økonomiske muskler til å bli med over på DAB-nettet, fastslår Wold, og fortsetter:

– De fleste radiolytterne har FM-radioer, og radiostasjonene har utstyret for å sende. Det er ingen grunn til å tvinge igjennom en slukking av FM-nettet. Tvungen slukking av FM for småstasjonene strider mot all sunn fornuft, fremholder Morten Wold.

Senterpartiet

«Forventer en plan»

Senterpartiets mediepolitiske talskvinne, Åslaug Sem-Jacobsen, «forventer at departementet har en plan for å stanse den negative utviklingen»:

– Det er beklagelig at så mange lokalradiostasjoner er lagt ned, og jeg forbereder et nytt spørsmål til kulturministeren. Selv om vi har gått over på DAB, skal det fortsatt være mange aktører i markdet. Det mangfolket virker å være truet. Vi er ikke tjent med at noen få, store, utenlandskeide mediehus dominerer radiotilbudet, sammen med NRK. FM ga en flora av lokale sendinger. Det mangfoldet må fortsatt kunne tilbys, sier Sem-Jacobsen.