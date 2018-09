Nytt Beatles-show: 60-tallsnostalgi de luxe

Ved første øyekast er Chat Noir-gruppen en pussig miks. Det var ikke umiddelbart opplagt at Bjarte Hjelmeland, Inger Lise Rypdal, Jørn Hoel, Lise Karlsnes og Atle Pettersen skulle passe sammen i Beatles-universet, men Johan Osuldsens regi henter frem det beste og mest personlige i hver og en.

De fem leverer minst et glansnummer hver: Jørns Hoel med sine grus-belagte stemmebånd i Joe Cocker-versjonen av «With a Little Help from My Friends», Bjarte Hjelmelands inderlige «The Long and Winding Road» og lengselsfulle «I Want to Hold Your Hand», Atle Pettersens poetiske «Let it Be» til eget klaverakkompagnement, Inger Lise Rypdals vakre «Something» og Lise Karlsnes’ rocka «Helter Skelter».