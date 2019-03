Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Klassekampen at omfanget har økt med utbredelsen av sosiale medier.

– Hatretorikk og diskriminering har blitt et større problem for alle som opptrer i offentligheten. Å være journalist i en digital tid innebærer at man får flere reaksjoner og mer kritikk enn tidligere, sier Eriksen.