Et sted mellom Chaplin og Keaton finner vi Laurel og Hardy, eller Helan og Halvan som de var kjent som for norske kinogjengere på 1920 og 30-tallet. De er blant de mest glemte kjente filmkomikerne fra denne perioden. Denne filmen tar utgangspunkt i et forsøk på å gjenopplive karrieren deres i 1953.

Da ankommer de to Hollywood-ikonene kystbyen Newcastle, for en britisk turné som kanskje vil kunne munne ut i en ny filmkontrakt, om deres planlagte Robin Hood-satire Rob ’Em Good slår an hos britiske filmprodusenter.