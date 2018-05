Det er Svenska Akademien selv som opplyser at Nobels litteraturpris ikke deles ut i år. Det er første gang siden 1949 prisen ikke deles ut.

Avgjørelsen som ble kjent i dag, er konsekvensen etter at 18 kvinner i fjor høst gikk ut i svenske Dagens Nyheter med alvorlige anklager mot Jean-Claude Arnault, som på den tiden kun ble omtalt som «Kulturprofilen».

Lover bot og bedring

I en kommentar til nyhetsbyrået TT sier Akademiens sekretær og talsperson, Anders Olsson, at de allerede er i gang med arbeidet med å fornye Akademien.

– Vi skal få inn juridisk kompetanse og bli bedre på det vi gjør. Vi må velge nye medlemmer, og det skal gå fort, sier Olsson til TT.

Han understreker også at de kunne ha delt ut prisen om de ønsket.

– Vi er kommet langt i arbeidet med listen vi skulle få ferdig før sommeren, men dette handler om tillit. Vi kommer til å fortsette arbeidet som før, men forskjellen er at vi deler ut prisen for 2018 i 2019.

– Få som virkelig kan litteratur blant de ti som er igjen

Etter at det ble kjent at Akademien ikke deler ut prisen i år, er det kommet mange reaksjoner.

Forfatter Gabi Gleichmann vært klar i sin mening om at Akademien ikke bør dele ut pris i år. Nå mener han at det gjenstår mye arbeid før de kan dele ut prisen igjen.

– De bør ikke dele prisen før de er 18, med nye, ferske folk innvalgt. Og de må ha særskilt tung vekt innen litteratur. Det er få som virkelig kan litteratur blant de ti som er igjen, skriver Gleichmann i en SMS til Aftenposten.

Litteraturkommentator Ingunn Økland mener det er klart hva som må til nå:

– Akademien må endre regelverket og rekruttere flere medlemmer. Det er opplagt at de bør være relativt unge og at ikke alle kan være menn, sier Økland.

Nå har hun troen på at Akademien kan gjenvinne den moralske tilliten.

– Krisen har avslørt en gammeldags og naiv holdning til seksuell trakassering, men det er tross alt ikke medlemmene selv som står anklaget for overgrep, legger Økland til.

I Akademien er det maksimalt 18 medlemmer. To var ute fra før, og etter turbulensen den siste tiden har institusjonen mistet seks medlemmer til. Derfor er det bare 10 igjen.

– Omdømmet deres er blitt kraftig svertet den siste måneden, sier kulturkommentator Agnes Moxnes om Akademien til NRK.

– Den eneste måten de kan rette ryggen igjen og komme tilbake, er å ta denne pausen for å få orden i eget hus. De må tydeliggjøre at det er en viktig pris og at Akademien må være samlet og fungerende for at prisen skal kunne deles ut, legger hun til.

Også den britiske litteraturkritikeren Sian Cain mener at dette var en riktig avgjørelse, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Det er det beste de kunne gjort i denne situasjonen. At de tar et års pause for å tenke over selve institusjonen, spesielt med tanke på likestilling, sier Cain til TT.

Fakta: Dette er medlemmene av Akademien i dag: Stol 1: Lotta Lotass (ute siden 2015) Stol 2: Bo Ralph Stol 3: Sture Allén Stol 4: Anders Olsson Stol 5: Göran Malmqvist Stol 6: Thomas Riad Stol 7: Sara Danius (tidligere sekretær og talsperson. Ute) Stol 8: Jesper Svenbro Stol 9: Jayne Svenungsson Stol 10: Peter Englund (ute) Stol 11: Klas Östergren (ute) Stol 12: Per Wästberg Stol 13: Sara Stridsberg (ute) Stol 14: Kristina Lugn Stol 15: Kerstin Ekman (ute, har vært det siden 1989) Stol 16: Kjell Espmark (ute) Stol 17: Horace Engdahl Stol 18: Katarina Frostenson (ute) Kilde: TT

Flere medlemmer har trukket seg

Seks medlemmer av Akademien har trukket seg den siste tiden. Sist i rekken var forfatter Sara Stridsberg som trakk seg i slutten av april. Sekretær og talsperson Sara Danius trakk seg tidligere samme måned. Det samme gjorde Katarina Frostenson, som er gift med den mye omtalte kulturprofilen Arnault.

Fra før hadde Klas Östergren, Peter Englund og Kjell Espmark forlatt Akademien.

I Svenska Akademien er det 18 stoler, og slik har det alltid vært. Derfor omtales medlemmene gjerne som De Aderton (de 18).

Fra før var to stoler tomme: Lotta Lotass har vært utmeldt siden 2015, og Kjerstin Ekman har ikke deltatt siden 1989.

Derfor er det bare 10 aktive medlemmer igjen i Akademien nå.

Turbulensen i den siste tiden er i stor grad påvirket av en utreding med et eksternt advokatfirma, satt igang av Akademien selv.

Hovedformålet var å finne ut om overgrepsanklagene mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault var kjent innen Akademien.

Han ble også anklaget for lekkasje av syv nobelprisvinnere. Granskning viste også økonomiske misligheter.

Fakta: Forvirret? Dette er saken: Her er en kort oppsummering av saken så langt: Akademien har fått mye omtale etter #metoo-kampanjen i fjor høst på grunn av overgrepsanklager mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Siden den gang er han blitt anmeldt for voldtekt, og Akademien har trukket seg ut fra samarbeidet med ham. Arnaults forhold til Akademien er nært, spesielt siden han er gift med ett av de tidligere medlemmene, Katarina Frostenson. Frostenson var også medeier i det kulturelle møtestedet Forum, der Arnault var kunstnerisk leder. Etter en lang periode med turbulens i Akademien forlot flere medlemmer institusjonen. Blant dem var Frostenson selv og Akademiens talsperson Sara Danius. Frafallet endte med at Akademien hadde for få medlemmer igjen til å fatte viktige avgjørelser, som å slippe inn nye medlemmer. Da grep kongen inn og endret reglene, slik at det blant annet blir enklere for medlemmene å forlate Akademien.

Deler ut prisen neste år

Nå vil Akademien dele ut to priser neste år. Fungerende direktør Göran Malmqvist bekrefter overfor nyhetsbyrået TT at det kommer til å skje.

– Vi må bli åpnere i mediene. Vi må snakke om det vi gjør. Ikke om selve prisvinneren, men om alt det andre. Dessuten må vi sørge for å velge nye, gode medlemmer, sier Malmqvist til TT.

At Akademien holder igjen prisen, har skjedd før: I 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 og 1949, opplyser Akademien selv. Det inkluderer årene prisen ble reservert til året etter og da den bare ikke ble delt ut.

I tillegg ble ikke prisen delt ut i årene 1940–1943.

– Prisarbeidet har kommet langt og vil fortsette gjennom året som før, men det er nødvendig for Akademien å komme tilbake med full styrke, få på plass flere aktive medlemmer og styrke tilliten til arbeidet vårt før vi deler ut en litteraturpris, skriver Akademien.