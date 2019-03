Bokanmeldelse: Vivian Gornicks memoarer viser hvor problematisk begrepet «virkelighet» er

Vivian Gornicks Fierce Attachments er en moderne klassiker innen amerikansk memoarlitteratur. Den er kanonisert både av Phillip Lopate i To Show and To Tell og av David Shields i forbindelse med Reality Hunger. Gode bøker om det litterære fenomenet som i Norge mer eller mindre har stagnert i betegnelsen «virkelighetslitteratur» (og den etiske debatten omkring den), men som jo egentlig er litteratur om hvor problematisk begrepet «virkelighet» er.

Gornicks bok hører med til denne problematiserende tradisjonen hvor ingenting er enkelt. Den ble først utgitt i 1987 og kommer nå ut på Oktober med den norske tittelen Heftige bånd.