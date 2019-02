Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

(Medier24/Aftenposten): I april 2016 ble det offentlig kjent at sekretariatsleder Jens Egil Heftøy i SKUP sa opp sin stilling med umiddelbar virkning etter at revisor fant avvik i regnskapet for flere titalls tusen kroner. Den gang erkjente Heftøy et underslag på nærmere 43.000 kroner.