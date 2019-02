«Viser at hun kan bli det neste store», skrev vår anmelder om artistens ferske EP For the Dark Days, som kom sist fredag. Hun er også nominert til Nordic Music Prize, som deles ut torsdag, og til Spellemannprisen i klassen urban. Et sted mellom hiphop og moderne R&B har Lil Halima funnet en sterk miks som også bør fungere godt live.

Blå torsdag 19.30, Rockefeller fredag 20.30.