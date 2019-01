Da mange blant publikum i Cannes styrtet mot utgangen under verdenspremièren på Lars von Trier nye film, må den fordums enfant terrible ha smilt godt. Etter at Cannes-festivalen vendte ham ryggen for hans tåpelige provokasjon for syv år siden, må det oppleves som en søt hevn.

Von Trier er tilbake, uten anger og forbehold, og benytter endatil anledningen til å vise oss fingeren. Som så ofte med hans filmer er det vanskelig å avgrense overgangene mellom provokasjon, ironi og alvor. Men jeg velger å ta ham på det største alvor. Han er en filmskaper som er uhyre bevisst hvordan filmene hans virker på publikum. Han visste hva som ville komme da han går i strupen på oss med en seriemorder som våpen.