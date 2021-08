Lanserer internasjonalt forum for ytringsfrihet

– Debattene i sommer viser at dette trengs, sier Kristenn Einarsson, prosjektleder for World Expression Forum. Målet er å bli like viktig for ytringsfriheten som World Economic Forum er for verdensøkonomien.

Kjersti Løken Stavrum, Kristenn Einarsson og Marit Borkenhagen er del av arbeidsgruppen som jobber med World Expression Forum.

I fjor vinter ble Ytringsfrihetskommisjonen lansert. I sommer kom ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Nå er et nytt ytringsfrihetsinitiativ på trappene.

World Expression Forum A/S skal opprettes på et stiftelsesmøte 20. august. Fra neste år skal forumet arrangere en årlig konferanse på Lillehammer og være et internasjonalt møtested for ytringsfrihet.