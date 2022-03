Liv Ullmann har fått Æres-Oscar

Som første nordmann noensinne er Liv Ullmann tildelt Æres-Oscar. Prisen er Norges tredje Oscar-statuett gjennom tidene.

Samuel L. Jackson, Liv Ullmann og Danny Glover poserer for fotografene etter å ha mottatt statuetten i natt.

NTB-Marius Helge Larsen

26. mars 2022 07:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er stolt. Jeg er kjempestolt, sa Liv Ullmann til norsk presse dagen før prisutdelingen.

Det har vært kjent i flere måneder at Ullmann skulle få prisen, og fredag kveld amerikansk tid, fikk hun en Oscar-statuett i hendene. Prisen ble delt ut under en lukket seremoni, hvor norsk presse ikke hadde tilgang. I tillegg til Ullmann, ble også Samuel L. Jackson og Elaine May hedret med Æres-Oscar.

Den høythengende prisen ble tidligere delt ut under selve Oscar-seremonien, som finner sted søndag, men den har de siste årene hatt sitt eget arrangement kalt «Governors Awards». Blant tidligere prisvinnere er legender som Charlie Chaplin, Walt Disney og Orson Welles. Faktisk har kun 17 kvinner tidligere fått prisen siden den først ble delt ut i 1927.

Lang karriere

84 år gamle Liv Ullmann får prisen for sin lange innsats i filmbransjen, både som skuespiller, manusforfatter og regissør.

Ullmann er Norges største filmstjerne gjennom tidene. Hun debuterte på film i «Fjols til fjells» i 1957, men karrieren tok henne etter hvert både til Hollywood og Broadway – og blant annet til et årelangt samarbeid med den svenske filmregissøren Ingmar Bergman, som hun også fikk datteren Linn med. Etter hvert gikk hun også over til å lage filmer bak kamera, som regissør.

Også tidligere i karrieren har Ullmann opplevd sin dose av Oscar-spenning, etter å ha vært nominert to ganger uten å ha vunnet. Først for beste kvinnelige hovedrolle i «Utvandrerne» i 1971 og så i «Ansikt til ansikt» i 1976.

– Jeg skal for en gangs skyld sitte i salen og ikke være nervøs. Og ikke ha bankende hjerte og lure på: Vant jeg eller vant jeg ikke. Jeg gleder meg masse, sa Ullmann i et intervju med NTB i tidligere i måneden.

– Kjempeglad

Der fortalte hun også om hvordan det var å få beskjeden om den store hedersprisen.

– Jeg var litt nede en dag, og så ringte telefonen. Det var David Rubin, president i Oscar-akademiet. Han sa det så nydelig og så menneskelig, om hvorfor jeg skulle få denne Æres-Oscaren, og jeg har glemt hva han sa, men det var fantastisk. Da gikk jeg fra å være veldig nedfor den dagen, til å bli kjempeglad.

Søndag har Norge sjansen til å hente hjem ytterligere to Oscar-statuetter under den ordinære Oscar-seremonien. Den norske filmsuksessen «Verden verste menneske» er nominert i to kategorier, både som beste internasjonale film og for beste originalmanus.