Bernhoft byr opp til dans

Et godt album i skjæringspunktet mellom funk, soul og moderne R&B.

Bernhoft leker med ideer og uttrykk på sitt nye album.

Eivind August Westad Stuen

Nå nettopp

Det har gått et tiår siden Jarle Bernhoft sang seg inn i norsk musikkhistorie med hitlåten «C'mon Talk». Kreativ bruk av looping og en stemme som rant over av sjel, ble raskt et særegent varemerke. Siden har han testet ut forskjellige versjoner av dette uttrykket.

Med Dancing on My Knees er han over i et mer opptråkket musikklandskap. Et sted i skjæringspunktet mellom funk, soul og moderne R&B. Men særpreget er der fremdeles.

