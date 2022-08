Bokanmeldelse: Litterær kompleksitet og akademisk sinne

Kjartan Fløgstads nye bok er en tung roman om jus – og en prøvelse. Det er også dens styrke.

Kjartan Fløgstads nye roman har fascisme, kolonialisme, rasisme og plyndring av ressurser som «spøkelser i maskinen».

Emilio Sanhueza Bokanmelder

12 minutter siden

Kjartan Fløgstads roman «Habeas Corpus» er et komplekst lappeteppe. Her er ulike stemmer, skjebner og tidsepoker. Her er et overveldende volum av historiske detaljer. Ulike fiktive liv og skjebner hoper seg opp til en fortelling om virkelighetens politiske liv.

Mer spesifikt er Fløgstad opptatt av jus som sentralt for menneskets (og spesielt nordmannens) liv og frihet.