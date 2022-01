Aschehougs hagefest er en av de mest kjente sosiale arenaene i bokbransjen. Her samles hundrevis av forfattere og andre kulturpersonligheter. Bokbransjen mener det altfor ofte forekommer seksuell trakassering ved slike sosiale sammenkomster. Her fra en av de mer fuktige seansene, i 2016. Bildet er et illustrasjonsbilde og Aftenposten har ikke grunnlag for å hevde at det forekom problematiske hendelser ved denne seansen.