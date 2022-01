Edward Gardner blir Operaens nye musikksjef

I snart fem år har Den Norske Opera & Ballett vært uten musikksjef. Nå får de en internasjonal dirigentstjerne i rollen.

Edward Gardner har jevnlig dirigert i verdens ledende operahus. Den Norske Opera & Ballett har sikret seg en internasjonal «hot shot» som musikksjef.

Nå nettopp

– Det er flott å besøke New York, men å være gjestedirigent er som å gå på en seriøs, blind date. Når man ønsker et mer forpliktende forhold, er det et stort privilegium å bli musikksjef. Stillingen ved Den Norske Opera & Ballett er virkelig noe jeg brenner for og ser frem til, sier Edward Gardner.

Under pandemiens nedstengning fikk han god tid til å tenke over hva han ønsket å gjøre videre i livet, kunstnerisk og arbeidsmessig. Gardner er gift med fiolinisten Sara Övinge og bor i Oslo. I London har han sin 12 år gamle sønn.