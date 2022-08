Bokanmeldelse: Livsinnsikt via innfallsmetoden

Thomas Hylland Eriksen har mange gode anekdoter å dele, men boken mangler en overbyggende idé.

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen er aktuell med en bok om meningen med livet. Bildet er fra 2017.

Selvhjelpslitteratur for oss som mener vi er hevet over selvhjelpslitteraturen, er en sjanger i vekst. Nylig utkom den franske forfatteren Emmanuel Carrères bok «Yoga» på norsk, en bok som, blant mye, beskriver meditasjon grundig. I 2018 fikk Erling Kagge folk til å gå mann av huse for å kjøpe «Gå».

I tillegg har vi fått de ironiserende selvhjelpsbøkene, som Agnes Ravatns suksessfulle «Operasjon sjølvdisiplin» (2014) og den danske psykologiprofessoren Svend Brinkmanns «Stå imot – Si nei til selvutviklingen» (2015). De har et metaforhold til sjangeren, men bidrar samtidig til å utvide den og komme med en rekke gode livsinnsikter.