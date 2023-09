Filosofens krøllete kjærlighetsliv

I 70 år har Ludwig Wittgensteins forbudte kjærlighet vært et følsomt tema. Brevvekslingen med hans største forelskelse viser nye sider ved filosofen.

For Wittgenstein kan kjærligheten ofte ha vært en ensom sak, så tabuisert og forbudt som homofili var, skriver Knut Olav Åmås. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 09:30

Hele livet var Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en vanskelig person som kom i konflikt med sine omgivelser eller prøvde å forandre mennesker rundt seg. Men de siste årene av livet skjer det noe.

En fersk bok gir et fascinerende inntrykk av det fem år lange forholdet mellom den aldrende filosofen og den 35 år yngre medisinstudenten Ben Richards (1924-1995). Brevvekslingen på 450 sider er den mest omfattende publisering av nytt materiale om Wittgenstein på flere tiår. «I think of you constantly with love» heter boken.