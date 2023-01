Westernteater til å bli frustrert av

Jeg vil gjerne være med på leken rundt Billy the Kid, men det er nesten umulig å forstå denne westernforestillingen.

Vår anmelder synes det er vanskelig å forstå «Billy the Kids samla verk», men setter pris på flere av de visuelle grepene ved forestillingen. Lysdesign, kostymer og sminken er artig å se på.

23.01.2023 20:33

Billy the Kid ble bare 21 år gammel og skal ha tatt like mange liv som år han levde. Skjønt ingen vet sikkert, for Billy var innhyllet i mystikk. Det er nettopp myten om Billy (eller Henry McCarthy som han egentlig het) som dramatiker Michael Ondaatje og regissør Jonas Corell Petersen utforsker på Torshovteatret.

Det er i hvert fall det de sier at de skal gjøre.

