Dagens quiz: Tirsdag 4. oktober 2022

1. Hvilken av fysikkens hovedgrener befatter seg med bevegelse og likevekt?

2. Hvilken langrennsløper har flest seire i verdenscupen for herrer gjennom tidene?

3. Hva heter Norges justisminister?

4. Hva heter Jo Nesbøs nye bok om Harry Hole?

5. Hva i naturen heter moln på svensk?

6. Fra hvilket land kommer etterretningstjenesten FSB?

7. Hva heter havområdet som ligger mellom Italia, Slovenia, Kroatia, Montenegro og Albania?

8. Hva står konjakkforkortelsen VSOP for?

9. Hva heter Danmarks høyeste punkt?

10. Hvilken fisk trenger du for å tilberede den napolitanske retten spaghetti alla puttanesca?



1. Mekanikk.

2. Johannes Høsflot Klæbo.

3. Emilie Enger Mehl.

4. «Blodmåne».

5. Skyer.

6. Russland.

7. Adriaterhavet.

8. Very Superior Old Pale.

9. Møllehøj (171 meter over havet).

10. Ansjos.