Lyden av et nesten

Artisten treffer ikke like godt som aktivisten ISÁK.

James Daniel Njie Eriksen, Ella Marie Hætta Isaksen og Aleksander Kostopoulos er trioen ISÁK.

17.03.2023 17:00

Begrepet «travle dager» er neppe en overdrivelse for Ella Marie Hætta Isaksens (24) liv de siste ukene. Hun spiller i kinofilmen «Ellos eatnu – La elva leve», har frontet Fosen-demonstrasjonene utenfor Olje- og energidepartementet og snakket sak med alle medier som ønsker.

Artisten har altså veket plass for aktivisten, men denne helgen er musikken tilbake i sentrum. Lørdag kveld venter en utsolgt sal på «ISÁK: opprør i Operaen», og fredag kom bandets nye EP «Daughters of the Sun». Hva har trioen rukket å skape?