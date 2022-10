En Musti til besvær

Tøyenrapperen gir ut et prosjekt som ikke hadde trengt å bli sluppet.

Etter en god sommer, er Musti tilbake med ny musikk.

9 minutter siden

Musti, som på mange måter er dronningen av Tøyen, hadde en av de beste konsertåpningene under årets Øyafestivalen. På en svær scene delt i to etasjer, med et kor i den fremste delen og Musti på toppen av en lang trapp på den øverste, startet det fantastisk med det som viser seg å være én av de syv låtene på dette nye albumet «Ungbad».

Øya er i det hele tatt en viktig del av karrieren til Musti. Festivalen viser oss hvor hun startet, bibliotekscenen i 2019, frem til hvor langt hun har kommet når hun fyller Sirkus-scenen med en mektig produksjon og designerantrekk.