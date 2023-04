Prisvinnende influenser i «Mitt Oslo»: – Det er gøy at folk spør om sexlivet

– Før sa jeg at jeg er handikappet. Hva er greit å si nå? undrer Morten Skau. Pionéren snakker heller om sex. Og om hvorfor han, tross alt, elsker både Oslo og rullestolen.

Om vinteren er Thorvald Meyers gate knapt tilgjengelig, forklarer Oslo-entusiasten, som bor rett i nærheten. «Årets forbilde», som han er kåret til, gleder seg nå over ethvert tilbud med trappefri adkomst.

07.04.2023 06:30

Grünerløkka, midt på dagen: Aftenposten skal invitere en rullestol-bruker på lunsj. Hvor har han lyst til å spise? Like blid som blidt svarer gjesten:

– Jeg bor her og kjenner hele strøket. Så jeg spiser der jeg vet at jeg kommer inn. Omtrent annethvert sted er ikke tilgjengelig, på grunn av trapper og andre hindringer. Men man skal ikke skue hunden på hårene. Der borte kan jeg trille inn fra bakgården. Hvis noen trinn bare var litt lavere, rundt omkring, kunne jeg ha tatt sats med rullestolen. Dette er typisk: Å tilrettelegge for oss koster penger. Sånn er det ikke nødvendigvis når det gjelder andre minoriteter.