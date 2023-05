Eurovision: Stort sprik mellom folkejuryen og fagjuryen: - Ikke bra, mener NRK-topp.

I Finland prøver artisten Kaarija å komme over skuffelsen over at det ikke ble seier, tross suksess i folkejuryen. NRK ønsker en debatt om juryordningen velkommen.

Seieren glapp for folkefavoritten Finland i i lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool.

14.05.2023 07:11 Oppdatert 14.05.2023 13:51

Det ble en nervepirrende avslutning helt til siste slutt. Etter at fagjuryene i alle land hadde gitt sine poeng, var turen kommet til stemmene fra vanlige folk.

Til slutt sto det mellom Finland og Sverige. Selv om den finske låten fikk flest stemmer fra folkejuryen, fikk Sveriges Loreen flest poeng totalt.

Men dette var ikke det eneste eksempelet på at det var sprik mellom folk og jury.

Alessandra Mele, som fremførte «Queen of Kings», endte på femteplass i Eurovision-finalen sent lørdag kveld, og det var folkestemmene som brakte henne oppover på resultatlisten.

Når stemmene brytes ned på jurytype og land, ser vi at Alessandra samlet sett fikk flest poeng fra Israel og Danmark, med tiere fra både fagjuryen og folket – til sammen 20 poeng. Fra Sverige kom det åtte jurypoeng og ti folkepoeng.

Eurovision-vinner Loreen med trofeet. Hun sanket flere jurypoeng enn folkepoeng.

Tolv fra det finske folk

Alessandras eneste tolver kom fra den finske folkejuryen, ifølge oversikten som Eurovisionworld har laget. Hun fikk også ti folkepoeng fra Italia. Før avreise til Eurovision-byen Liverpool røpet hun overfor NTB at hun faktisk kom til å bli overrasket om hun ikke fikk tolv poeng fra Italia.

– Ja, da blir jeg litt trist. Fra Italia må jeg få det. Vær litt snille, lød oppfordringen – og det ble iallfall så godt som slik.

Käärijä fra Finland var folkets favoritt både i semifinalen og finalen.

Nummer seks i semifinalen

Tallgjennomgangen viser også at Alessandra faktisk hadde en dårligere plassering i semifinalen enn i finalen. I semifinalen tirsdag endte hun på en sjetteplass av de ti som kvalifiserte seg.

Tallene som ble sluppet natt til søndag, viser at Finland der tok en ganske suveren seier over Sverige i semifinalen, med henholdsvis 177 og 135 poeng. Dette var gjeldende også i finalen, der Finland og Sverige fikk henholdsvis 376 og 243 folkepoeng.

Kritiske til fagjuryen

Flere er kritiske til ordningen med fagjury i Eurovision. De peker på til dels svært store forskjeller på stemmene fra fagjuryen og folkejuryen.

Svensk jubel i Liverpool natt til søndag.

Her er oversikten

Mens Sverige lå klart i ledelsen etter at fagjuryene hadde sagt sitt – hele 15 av landenes juryer ga 12 poeng – var det ikke et eneste av deltagerlandene som ga Sverige 12 poeng i folkejuryen. Dermed var det fagjurystemmene som avgjorde at Sverige vant.

Land Poengsum totalt Folkestemmer Fagjurystemmer 1. Sverige 583 243 340 2. Finland 526 376 150 3. Israel 362 185 177 4. Italia 350 174 176 5. Norge 268 216 52 6. Ukraina 243 189 54 7. Belgia 182 55 127 8. Estland 168 22 146 9. Australia 151 21 130 10. Tsjekkia 129 35 94

Vil ha fans inn i juryen

Blant folket var det tvert imot hele 18 land som hadde Finland på topp, viser oversikten fra ESC Discord.

Håkon Aleksander Røssum, sjef i Eurovision Norway, syns det er synd at juryen ødelegger for flere gode artister.

– Fansen burde inn i juryen. Fansen har fulgt med på alle prøver og vet alt om artistene. EBU bør ta seg en real bolle. Det er ikke populært at folkefavoritten ikke vinner, sier han til TV 2.

Martin Phillip Fjellanger, grunnleggeren av Eurovision Norway, er også misfornøyd. Han mener fagjuryene hindret en suveren seier for Finland.

– Det er ganske vanvittig at det bare er fem personer i hver jury, og at de har så mye makt, sammenlignet med vanlige folk, mener han.

Oversikten viser imidlertid at den norske fagjuryen og folkejuryen var samstemte i hvem som var best. Begge ga ti poeng til Sverige og tolv poeng til Finland.

– Ikke bra for konkurransen

Sjef for Eurovision i NRK, Stig Karlsen, ønsker debatten rundt juryordningen velkommen.

Han peker på at det også før har vært en distanse mellom hvem fagjuryen og folket mener skal vinne, men at skillet er ekstra tydelig i år.

– Det er et sprik som ikke er bra for konkurransen. Det er viktig at folket er med og føler at det er en fair konkurranse, at det gir mening, at det er vits i å stemme.

Karlsen sier at juryordningen i dag ofte gir god TV, fordi ting kan endre seg veldig fra fagjurystemmene til folkestemmene telles opp. Det forsvarer likevel ikke ordningen, mener han.

– At en jury på 185 personer skal ha like mye makt som millioner av TV-seere, er betenkelig.

Prosjektleder og musikkansvarlig i Eurovision Song Contest Stig Karlsen mener juryordningen i musikkonkurransen bør endres. Her fotografert i Oslo 28. april 2022.

Skuffet finne

I Sverige var det stor jubel over seieren. Loreen var forhåndsfavoritt og dro i land en historisk seier. Hun er den første kvinnen som har vunnet to ganger.

Etter den nervepirrende opptellingen innrømmet den finske artisten Käärja at han var skuffet over at seieren glapp og kalte seg selv en dårlig taper, skriver Yle.

– Men samtidig må man være stolt over denne prestasjonen. Det var en bra prestasjon for en finskspråklig låt, sa han.

Under finalen kunne man høre at den finske sangeren Käärja hadde folket med seg. De ropte Cha, cha, cha, som var navnet på sangen.

– Men regler er regler. Det er lekens ånd. Gratulerer Loreen, hun er en helt fantastisk person, sa Käärija i natt.

Også i finske medier uttrykkes det frustrasjon over at førsteplassen glapp for finnen.

– Annenplassen er en sjokkerende skuffelse, skriver den finske journalisten Mari Pudas i avisen Iltalehti. Hun mener det var tydelig gjennom hele showet at publikum elsket Käärja høyest.

– Hver TV-seer kunne høre det da publikum ropte «Käärja» og «Cha-cha-cha», samtidig som Sverige tapte poeng, skriver journalisten.

Hun mener Käärja var så overlegen under showet at det ikke vil være overraskende om reglene rundt stemmeordningen endres neste år.

Svenske kommentatorer mener imidlertid at den beste låten vant, selv om Loreen ikke var folkets favoritt. Aftonbladets Markus Larsson sier at i et hvilket som helst annet år ville finnene vunnet, men ikke i år.

– Ingen liker et land som vinner for ofte. Fremfor alt liker ingen et land som vinner for ofte ved hjelp av juryen, sier Larsson. Han minner om at både Måns Zelmerlöw og Loreen sikret seieren ved hjelp av juryen også sist gang.

Expressens Maria Brander mener også den rette artisten vant.

– Publikum har ikke alltid rett, og det Loreen presterte i natt er, uten overdrivelse, en større bragd enn noen av oss begriper.