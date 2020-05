Abid Rajas statssekretær slutter «av hensyn til egen integritet»

Bråten har vært statssekretær i Kulturdepartementet siden januar i år. Nå har han trukket seg og skriver blant annet at «politisk ukultur lukter vondt».

Bråten har selv skrevet et innlegg om sin oppsigelse på Facebook:

«Politikken har som kjent mange ansikt. Politikerne også. De er hverken feilfrie eller perfekte. Det er det heller ingen som forventer. Men politikerne må vise normal moral og etikk, være til å stole på, noen å se opp til.»

Bråten har ikke fungert i sin rolle siden 20. april. Abid Rajas politiske rådgiver, Emma Lind (V), har vært konstituert som statssekretær siden denne datoen.

Hverken Bråten eller Abid Raja har foreløpig besvart Aftenpostens henvendelser.

«Den politiske ukulturen lukter vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss», fortsetter Bråten i innlegget.

Dette er hele teksten på Facebook:

«Ein dag i januar får eg spørsmål frå partileiaren i Venstre om å bli med på laget – som ny statssekretær i Kulturdepartementet. Og no – midt i vårløysinga – vel eg å trekke meg frå det heile. Takk for sjansen eg fekk, og for moglegheitene.

I tre månader har eg hatt eit svært privilegert ombod. Eg har sett og lært mykje – om kunst og kultur i vid forstand, om idrett og frivillig arbeid, om strategiar og prosessar, om politikkens kulturar – og ukulturar. Det siste vart avgjerande for valet eg no har tatt.

Politikken har som kjent mange andlet. Politikarane også. Dei er korkje feilfrie eller perfekte. Det er det heller ingen som forventar. Men politikarane må vise normal moral og etikk, vere til å stole på, nokon å sjå opp til. Den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss.

Korleis forvaltar vi dei politiske oppgåvene best? Politiske resultat blir til gjennom diskuterande samarbeid og tillitsfulle prosessar. Kanskje vart det for mykje hastverk, for lite dialog, for lita evne til å få fram det beste i folk? Det er krevjande å ta del i ein politisk leiarskap i eit departement når det knapt finst tid, tolmod og vilje til å arbeide saman. Eg var aldri i tvil om å seie ja til utfordringa om å bli statssekretær, like lite som eg var i tvil om å seie nei takk no, av omsyn til eigen integritet.

Etter denne erfaringa sit eg att med ei viktig erkjenning om kulturlivet i praksis, og kva eg no vil bruke kreftene mine til. I fleire år har eg vore del av ei nasjonal offentlegheit som lokal- og regionalpolitikar, som utøvande folkemusikar, som redaktør og som samfunnsdebattant. No ser eg fram til å delta att i lokalt og nasjonalt kulturliv som _pustar_ og _er_ på andre måtar. Eg har interessante jobbar i kikkerten. I mellomtida legg eg politikarhatten på hylla – for ei stund – og siktar meg vidare mot det som betyr aller, aller mest for meg: kulturen i kvardagen.

Takk for meg!»

Ifølge VG har ikke Knut Aastad Bråten har ikke fungert som statssekretær siden 20. april, da Abid Rajas politiske rådgiver Emma Lind (V) ble konstituert som statssekretær.

Ifølge avisen er Fjaler-ordfører Gunhild Berge Stang (V) konstituert som statssekretær fra 4.mai og inntil videre.