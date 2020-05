Knut Aastad Bråten har vært statssekretær og Abid Rajas nestkommanderende i Kulturdepartementet siden januar i år. Nå har han trukket seg fra politikken.

Kilder nær Venstre-ledelsen opplyser til Aftenposten at det skal ha vært en konflikt mellom kulturminister Abid Raja og statssekretær Bråten. Dette skal være årsaken til at Bråten trekker seg.

Bråten har selv skrevet et innlegg om sin oppsigelse på Facebook:

«Politikken har som kjent mange andlet. Politikarane også. Dei er korkje feilfrie eller perfekte. Det er det heller ingen som forventar. Men politikarane må vise normal moral og etikk, vere til å stole på, nokon å sjå opp til.»

Raja: – Leit at han har valgt å trekke seg

Abid Raja skriver i en SMS til Aftenposten at han er glad for at han fikk muligheten til å bli kjent med Bråten.

«Han har en stor, raus personlighet, godt humør og høy faglig kompetanse og integritet. Jeg har takket ham for innsatsen han har lagt ned for sektoren, for departementet, for partiet og for meg. Det er leit at han har valgt å trekke seg, men jeg har respekt for avgjørelsen», skriver han.

Raja har ikke kommentert hvorvidt avgangen dreier seg om en konflikt mellom de to. Etter det Aftenposten har fått høre fra kilder i regjeringen, skal Raja og Bråten ha vært uenige om tempo, metoder og fordeling av arbeidsoppgaver i det politiske arbeidet.

Bråten har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Kjente ikke hverandre fra før

Bråten har ikke fungert i sin rolle siden 20. april.

Abid Rajas politiske rådgiver Emma Lind (V), begynte i jobben samtidig med Bråten.

– Ingen av oss tre kjente hverandre før vi begynte i Kulturdepartementet. Derfor måtte vi bruke tid på å bli kjent, sier Lind til Aftenposten.

Rådgiveren sier at hun er blitt kjent med Raja og Bråten som «to fantastiske mennesker, på hvert sitt vis». Hun omtaler Bråten som faglig dyktig, respektert og reflektert.

– Det har vært utrolig gøy å diskutere kulturpolitikk med ham. Så har vi også jobbet med en handlekraftig og dynamisk statsråd. Det er jo ordentlig fart i ham. Jeg synes det er trist at den trioen vår ikke skal fortsette.

Lind sikter til koronakrisen når hun peker på at det har vært en spesielt krevende tid for den politiske ledelsen i Kulturdepartementet.

– Det er ikke én ting som har gått galt, det er en sum av faktorer på en utfordrende vakt, sier Lind, som ikke vil utdype dette ytterligere.

Sluttet i rollen 20. april

Knut Aastad Bråten tiltrådte som statssekretær i Kulturdepartementet 24. januar i år.

Han skriver i sitt innlegg at han har sett og lært mye i de tre månedene som statssekretær, både «om politikkens kulturar – og ukulturar». Og at sistnevnte, altså ukultur, ble avgjørende for valget om å trekke seg.

Bråten skriver at han nå ser frem til å delta i lokalt og nasjonalt kulturliv igjen, og at han vil legge politikerhatten på hyllen for en stund.

Tidligere statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch, har kommentert følgende på innlegget:

«Sterk og modig tekst, Knut! Dessverre er jeg ikke overrasket i det hele tatt. Du har høy integritet, er skarp og kunnskapsrik – hel ved. Lykke til med nye utfordringer, håper det blir skikkelig bra!»

Før han fikk statssekretærjobben, var Bråten redaktør i det nynorskpråklige tidsskriftet Syn og Segn og lokalpolitiker for Venstre i Nord-Aurdal kommune.

Bråten er folkemusiker og har engasjert seg i sjangerens vilkår, blant annet gjennom spalten #motkultur i Nationen og flere kronikker i Aftenposten. Han er tvillingbror med Ole Aastad Bråten, som også er Venstre-politiker og direktør for Valdresmusea.

De to har også kongepokal i Langeleik. Les mer i denne reportasjen fra 2018:

Den nye statssekretæren: – Innstilt på stort arbeidspress

Tidligere ordfører i Fjaler Gunhild Berge Stang ble torsdag offisielt utnevnt som ny statssekretær i Kulturdepartementet.

Hun ønsker ikke å kommentere Bråtens avgang.

– Jeg ser frem til å ta tak i en svært viktig jobb i et kulturliv med ekstraordinært store utfordringer. Jeg er innstilt på et stort arbeidspress i en svært krevende situasjon, der alt handler om å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Stang til Aftenposten.

Hun forteller at hun fikk telefonen fra Abid Raja «nylig».

– Har du tidligere erfaring med å samarbeide med Raja?

– Ja, vi har vært partikolleger i mange år, og jeg var ordfører inntil i fjor høst, så jeg har hatt mye med Abid å gjøre i partipolitisk sammenheng, sier Stang.

– Vi ser frem til sammen å fortsette det politiske arbeidet til det beste for kulturen, idretten, frivilligheten og alle de andre områdene departementet vårt jobber med, sier Abid Raja om det kommende samarbeidet med Stang.

Nybø: – Hatt gode samtaler med Knut og Abid

Næringsminister Iselin Nybø leder Venstres arbeid i regjeringen. Via sin statssekretær gir hun følgende uttalelse om Knut Aastad Bråtens avgang:

«Jeg har hatt gode og fortrolige samtaler med både Knut og Abid om dette. Innholdet i disse samtalene kommer jeg selvfølgelig ikke til å gjengi i media eller andre steder.

Jeg har lært Knut å kjenne som en person med stor innsikt i og et stort engasjement for kultursektoren. Nå har han bedt om å fratre som statssekretær og det er et ønske jeg selvfølgelig respekterer.

Jeg ønsker ham lykke til videre og gleder meg til å treffe ham igjen i andre sammenhenger».