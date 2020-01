Vaginaegg og kaffeklyster: Derfor får Netflix huden full for Gwyneth Paltrows nye serie

Halvannen uke før premieren har den aktuelle Netflix-dokumentarserien Goop Lab skapt store overskrifter og heftig debatt i sosiale medier.

Kontroversene startet allerede i 2015, med et tips på nettsidene til Gwyneth Paltrows alternative livsstilsmerke Goop. Det var en anbefaling om å benytte seg av vaginal damping, som angivelig skulle både rense vagina, balansere hormoner og tilføre energi. Denne behandlingen fikk sterk kritikk fra blant annet fagpersoner som allmennlege Ann Robinson i The Guardian, som mente at det var til skade.