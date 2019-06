Aurora Aksnes har i løpet av få år markert seg som en spennende stemme i norsk musikkliv. Det er ingen tvil om at 22-åringen har kommet langt siden jeg så henne for første gang på en liten scene med spredt publikum på Hovefestivalen.

Hennes nye album er en slags oppfølger til fjorårets Infections of a Different Kind (Step 1). Steg to, eller neste kapittel, om du vil. Kort fortalt er det «vanskelige tredjealbumet» blitt hennes mest fullendte så langt.