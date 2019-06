Jeg kan ikke vite nøyaktig hvorfor andre oppsøker filmer og litteratur. Underholdning er naturligvis en del av det. Men for meg, og sikkert for mange andre som leser bøker eller oppsøker film eller teater over mange år, ligger det noe annet under.

Dette andre kan beskrives pompøst eller mindre pompøst. Men det handler i bunn og grunn om nysgjerrighet på verden og på menneskelige betingelser og skjebner. Vi er her alle sammen. Og vi forsøker å gjøre det beste ut av det under de forholdene landene vi bor i tillater.