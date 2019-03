Tidligere VG-kommentator Frithjof Jacobsen har fått ny jobb

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

I midten av januar meldte Medier24 at Frithjof Jacobsen sluttet som politisk kommentator i VG for å innlede et forhold til Ap-politiker Jette Christensen.

Nå, drøyt to måneder etter, er det klart at Jacobsen har fått seg ny jobb i produksjonsselskapet Monster.

Der skal han jobbe med en stor dokumentarserie og andre journalistiske prosjekter. Dermed forlater ikke den erfarne pressemannen mediebransjen.

– Gleder meg stort

– Jeg gleder meg stort til å begynne på en av de mest spennende og nyskapende journalistiske arbeidsplassene i Norge. Serier som The Oslo Killing og Gåten Orderud er fremragende dokumentarer, og jeg ser frem til å bli en del av dette redaksjonelle miljøet, sier Frithjof Jacobsen om sin nye jobb i en pressemelding.

49-åringen er journalist og forfatter. De siste elleve årene har han vært politisk kommentator i VG og programleder i den prisbelønte podkasten Giæver og Joffen.

Han har også erfaring fra NRKs nyhetsdivisjon. I 2015 fikk han Riksmålsforbundets utmerkelse Gullpennen. Jacobsen har journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo, og har også gått Sjefskurset på Forsvarets høgskole.

– Vi er utrolig glade for at Frithjof har valgt å begynne hos oss. Hans kompetanse og erfaring er perfekt match for oss, sier direktør i Monster Ingvild Daae i meldingen.

Monster er et stort produksjonsselskap og del av Nordic Entertainment Group (NENT). De står bak produksjoner som Nobel, Unge lovende, Stjernekamp, Datoen, En kveld hos Kloppen og Alt for Norge.