– Det er viktig å ha et overraskelseselement med tanke på repertoaret man spiller inn. Man må hele tiden være ett steg foran, helt til du går tom for ideer, sa Víkingur Ólafsson til The Guardian i fjor.

Med sin seneste plate, ganske enkelt kalt Debussy – Rameau, er den 36 år gamle islandske pianisten nettopp det: Ett steg foran.